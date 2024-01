Una loca noche en Madrid en la que todo sale de mal en peor es el escenario en el que se desarrolla 'Un mal día lo tiene cualquiera', la primera película como directora de Eva Hache, que llega a los cines este viernes 26 de enero. La presentadora de programas como 'Noche Hache' propone una comedia negra cargada de acción en su debut como realizadora de cine, una labor en la que nunca se había imaginado... hasta que le llamó Álex de la Iglesia, productor del filme.

"Me dijo: tengo un guion que quiero que dirijas tú. Yo pensé que era una locura y muy osado por su parte, pero que si él confiaba en mí, pues yo también tendría que hacerlo", comenta Hache. "Además, era un tren que igual ya no volvía a pasar, y a mí me gusta estar en la situación de saber poco y tener mucho que aprender", añade la también exjurado del concurso 'Got talent'.

La protagonista de su película es Sonia (Ana Polvorosa), una joven a la que le gusta tenerlo todo bajo control, pero que vivirá una noche de infarto justo unas horas antes del día más importante de su vida. ¿El motivo de una jornada tan trascendental? Lleva cinco años prácticamente aislada del mundo preparando su tesis doctoral, que debe defender a la mañana siguiente frente a un tribunal y ante la presencia de familiares y amigos.

Sin móvil y sin dinero

Pero cuando la noche antes baja la basura a la calle, desprovista de móvil y de dinero, se encuentra con una amiga que acaba de romper con su novio y le insiste en acercarse a un bar a tomarse unas cañas. Sonia solo accede porque ve la necesidad de consolarla, aunque no sabe que esa decisión de última hora va a poner patas arriba su existencia y a obligarla a hacer todo aquello a lo que no se había atrevido en 36 años.

"Hay momentos de tu vida en los que, de repente, hay algo que te mueve y te hace replantearte si lo que estás haciendo realmente te llena o si necesitas un cambio, y eso es lo que le pasa a mi personaje", afirma Polvorosa, que destaca que la película "tiene una moraleja y te puede hacer reflexionar sobre tu propia vida".

De Scorsese a Tarantino

Comedia negra, 'thriller', acción y hasta crítica social se entremezclan en 'Un mal día lo tiene cualquiera', con reminiscencias a la famosa 'Jo, ¡qué noche!' de Martin Scorsese de 1985. "La primera vez que hablamos Ana [Polvorosa] y yo le dije que viera esa película, aunque es mucho más oscura que la nuestra, porque a mí me apetecía mostrar un Madrid nocturno lleno de colores", comenta la directora, que también ha querido ponerle a su cinta un toque de Tarantino.

"He tenido que tirar mucho de intuición, de las películas que me han marcado y que me inspiran, para saber qué filme quería hacer", reconoce Hache. "Y me gustaba ese punto de comedia tétrica que hay en Tarantino. En 'Un mal día lo tiene cualquiera' no hay tanta violencia, pero ese toque que él pone de violencia exagerada que te lleva a la comedia me interesaba mucho", señala la directora, que confiesa que ha pasado "miedo" y "los peores días" de su vida rodando.

"Tenía mucho temor a la hora de llevarme al rodaje todo el material que hiciera falta, de tomar decisiones constantemente y de mover a cien personas. Es una responsabilidad que no había sentido nunca en ningún otro trabajo", recalca.

Ganas de repetir

Eso sí, le han quedado ganas de repetir. "Durante el rodaje había días que me iba a casa más contenta y otros que me marchaba inmersa en una incertidumbre oscura. Pero cuando acabó la película y bajé la alerte, pensé: ¿Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer? ¿Encajará todo el puzle? Casi no me atrevía ni a verla", confiesa.

Superados los miedos, disfrutó hasta del proceso de postproducción. "Desconocía toda la juguetería que hay al alcance de un director y todo lo que después puedes embellecer y redondear la película con el color, con la música...", enumera Hache que, ahora que se estrena su primer trabajo como directora, se siente casi en un sueño: "Es una sensación un tanto onírica".