Menuda noche, la del 8 de septiembre de 2010 en Razzmatazz. Sí, aquel concierto que Andrés Calamaro sintió el ramalazo de comenzar media hora antes de lo anunciado, cuando la mayor parte del público todavía no había llegado a la sala. Desnortada, irregular, sesión que ahora vemos con asombro convertida en un doble vinilo y un CD (seis meses después de su edición digital).

Quienes asistieron al bolo recordarán aquel repertorio extraño, salpicado por ‘covers’ (‘Get up, stand up’, ‘Walking on the moon’, ‘Imagine’, ‘No woman no cry’, ‘Bridge over troubled water’ y alguno más), y atascado en largos parlamentos sobre la rabiosa actualidad, como la prohibición de las corridas de toros aprobada aquel verano por el Parlament de Catalunya, que le había causado un gran enfado. ¿Cómo se ha convertido aquel concierto calamitoso en un notable disco en directo?

Bueno, hay truco: aunque el álbum se titule como se titula, lo cierto es que, de las 21 canciones de este ‘Razzmatazz’, solo 11 corresponden a temas que Calamaro interpretó en la sala (y ni siquiera podemos saber si todos se grabaron ahí). Los otros 10, tal vez alguno más, se capturaron en “otras comarcas (sic) de España”, dice la nota de contraportada. Tampoco el orden de las canciones se corresponde en absoluto con el del ‘setlist’ de aquella noche.

Banda brava

Pero, felizmente, aquí no hay rastro de todas aquellas versiones (en la edición digital se colaba ‘Jumpin’ Jack flash’, aquí suprimida), ni de la verborrea espesa, aunque la introducción de ‘Mi enfermedad’ conserva el momento en el que Calamaro se metió en uno de sus jardines: “el buen catalán tiene que cuidar el idioma castellano”, suelta levantando cierto griterío. Pero nos topamos con una sesión ‘live’ de aspecto cohesionado. Queda fuera su perfil más caprichoso y caótico, y centran la imagen la voz carismática, el cancionero sólido y la banda de reforzada vivacidad rockera, con su trío de guitarras (Diego García, Geny Avello y Julián Kanevsky).

La gracia del álbum está en que no recoge un concierto ni suntuoso ni concebido como único, sino, simplemente, unos registros en directo fogosos, testimonio (parcial) de aquellas noches de 2010. Tres temas del entonces reciente ‘On the rocks’, rescates emotivos (‘Por mirarte’), aleaciones traviesas (‘Walk of life’, de Dire Straits, infiltrada en ‘Salud, dinero & amor’) y una banda, en fin, brava y engrasada, sin depender de los grandes éxitos, pasando del rock’n’roll al medio tiempo al piano, y de ahí al funk, y al roce country, y haciendo crecer temas como ‘La mirada del adiós’, ‘Ansia en plaza Francia’ o ‘El salmón’.

Y todo ello, sintiendo la vibración popular en el ambiente, el canto y la algarabía, aliados de un Calamaro que, si bien el disco no lo refleja, siempre ha estado a un milímetro de perder el mundo de vista. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Oyster rock!' The Brights Meritorio Records Indie-pop ★★★★

El elepé de debut de este joven quinteto de Sydney no pierde el tiempo camuflando la procedencia antipódica del grupo: melodías intrincadas pero soleadas, guitarras limpias y brillantes, líneas de bajo monolíticas y exquisitas armonías vocales. Lo suyo es un jangle-pop de alta escuela con ocasionales aproximaciones a territorios más rockeros (‘Everyone in town’) o más campestres (‘Drinks and dreams’) que va calando discreta pero inevitablemente. Rafael Tapounet

'Tornaviaje' Miquel Vilella Satélite K Pop ★★★★

Este orfebre pop sito en Reus, en otro tiempo a cargo de The Mighty Fools, vuelve a maravillar con un repertorio portador de tensión y magia, ahora cambiando el inglés y el catalán por el castellano. Como Brian Wilson o Sean O’Hagan, Vilella eleva el formato de canción con sus refinados giros armónicos, combinando la pista arrolladora con un trémulo senderismo. Obra ajena al tráfico de tendencias, proyecta un muy desarrollado arte pop que nos invita a la aventura. J. B.

'Bass Solo Songs' Horacio Fumero Underpool Music Jazz ★★★★

Su instrumento no se prestaba, y su carácter tampoco. Pero al fin, tras más de cinco décadas como acompañante, el contrabajista Horacio Fumero graba un disco en solitario. ‘Bass Solo Songs’ es una autobiografía: canciones que se trajo de la Argentina, recuerdos del folclore de la América del Sur con el que creció, partituras propias que funden raíces y jazz –‘Caricias’ saluda directamente a Tete Montoliu- y dos dúos, uno con su hija Lucía Fumero y otro con la trombonista Rita Payés, que documentan al Fumero mentor y maestro. Es, también, un autorretrato: incluso cuando no acompaña a nadie, Horacio Fumero -la melodía siempre por delante, todo al servicio de la canción- querría que no nos fijásemos en él, sino en la música. Roger Roca