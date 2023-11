The Wedding Present son autores de canciones tan populares como Kennedy, Dalliance, My favourite dress y Brassneck, por mencionar solo algunos de los temas de guitarras aceleradas que han sido fuente de inspiración para toda la escena posterior. Y es que los de Leeds fueron uno de los grandes nombres del indie británico de los ochenta: una centrifugadora de ritmo veloz que dejó a su paso joyas como George Best (1987) y Seamonsters (1991), pero que bajaron la persiana a mediados de los noventa para dejar paso a Cinerama. Sin embargo, con el nuevo siglo, David Gedge, su líder, decidió reactivar The Wedding Present, que pasaron por el Lemon Pop en 2008, y desde entonces el grupo vive instalado en una gozosa segunda juventud que ha cristalizado en imponentes trabajos como Take Fountain (2005) y Valentina (2012).

En 2022, tres décadas después del experimento de The Hit Parade (1992), The Wedding Present retomaban la idea de lanzar un nuevo sencillo de siete pulgadas cada mes durante un año para después recopilar todas esas canciones y sus caras B en un disco, así que David Gedge y compañía han publicado ahora 24 songs (2023), que con los bonus tracks añadidos son en realidad 30 cortes. Y lo están girando junto a The Natvral, proyecto en solitario de Kip Berman (The Pains of Being Pure at Heart).

¿Todavía te divierte salir de gira, David?

¡Claro! Incluso después de tantos viajes, tantas esperas, cientos de hoteles y aeropuertos, miles de pruebas de sonido, el cansancio acumulado…, a pesar de todo eso, sales a un escenario y se dispara la adrenalina. De repente estás vivo y tocando tus canciones para la gente. ¡Casi nada supera esa sensación!

En 1992, The Wedding Present conseguisteis situar doce singles (uno nuevo cada mes) en el top 30 de sencillos británico; solo Elvis Presley había logrado antes algo así. ¿Qué os motivó, y por qué lo volvisteis a intentar en 2022?

En The Wedding Present tenemos una larga historia de experimentación con la idea de lo que significa ser un grupo de pop, y de intentar proyectos diferentes y desafiantes. En 1992, uno de esos proyectos fue el de los doce singles. En realidad lo veíamos como una forma diferente de publicar nuestra música, y lo cierto es que tuvo bastante éxito… ¡y fue muy mediático! Treinta años después, decidí marcar el aniversario volviéndolo a intentar, y aquí estamos.

Estas canciones se han recopilado este año en un recopilatorio bajo el título 24 songs, pero el disco en realidad tiene 30. ¿Añadiste bonus tracks de regalo?

[Risas] Algo así. De hecho, los 24 cortes de 1992 cabían todos en un álbum doble, pero las canciones de la versión de 2022 tenían una duración más larga en general. ¡Calculé que llenarían cinco caras de vinilo de doce pulgadas! Así que pensé: «Si va a ser un triple LP, podría también usar la sexta cara». Así que junté algunos cortes extra que, por ejemplo, solo había publicado como singles aislados, y luego añadí un remix bailable y una pequeña revisión de nuestro proyecto paralelo de historia de la música ucraniana.

Seamonsters es mucho más que una colección de singles; tiene la esencia de los grandes álbumes. ¿Lo consideras uno de vuestros mejores discos? ¿Cuál era tu principal intención con él?

¡Gracias! No sé decirte si es uno de mis mejores discos porque no sé juzgar mi propio trabajo, pero sí sé que hay un sentimiento y un estado de ánimo que recorre ese álbum. Cuando lo hemos tocado en directo, se siente como una pieza musical dividida en diez partes. La intensidad que tiene ese LP procede de que fue un avance desde nuestro sonido ultrarrápido y sin distorsión del principio, y estábamos experimentando con capas de guitarras y batería a lo grande.

Durante décadas, los críticos te han etiquetado como un antihéroe romántico, narrador hábil y sarcástico de lo cotidiano, y guitarrista con un sello inconfundible, furioso, vulnerable. ¿Estás de acuerdo?

Probablemente no me corresponde a mí decirlo. Yo simplemente hago lo que hago. Con las letras, diría que me fascinan las relaciones personales y cómo funcionan en la vida diaria, cómo se comunican las personas, qué dicen y cómo lo dicen. Con mi forma de tocar la guitarra, por otra parte, me esfuerzo en ser cualquier cosa menos cotidiano. ¡Me gusta llevarla a extremos!

¿Sigue vivo el espíritu que afianzó tu grupo a finales de los ochenta con George Best y Bizarro (1989)?

Si te refieres a nuestro espíritu independiente, entonces sí, totalmente. ¡Del viaje al éxito comercial salimos inmaculados! No hacemos discos para nadie, sino para nosotros mismos, y desde luego no para los ejecutivos de la discográfica. Todavía hago esto por las razones correctas, y creo que la mayoría de las personas que han sido miembros de The Wedding Present han compartido mi visión.

¿Cuál fue la razón del título George Best? ¿Llegaste a ser amigo del futbolista?

Crecí en Manchester, y mi equipo de fútbol es el Manchester United. Era yo apenas adolescente cuando George Best era nuestro jugador estrella, y se convirtió en una especie de icono para mí. Yo admiraba su naturaleza rebelde, incluso su aspecto. Así que, cuando tuve que pensar un nombre para nuestro primer LP, me pareció obvio ese título, aunque creo que otros pensaron que era un título extraño...

¿Qué ha cambiado en tu forma de componer después de cuarenta años?

Mi forma de componer y arreglar cambia todo el tiempo. Me encanta experimentar, cambiar de dirección, así que, aunque lo que hago existe bajo el paraguas general de The Wedding Present, cada álbum que he hecho tiene su propia personalidad.

The Wedding Present son conocidos por no hacer concesiones a la industria. ¿Es una buena manera de mantener la independencia creativa?

Simplemente me parece extraño que cualquier artista –alguien implicado en el trabajo creativo– permita que la gente del negocio guíe (o, en algunos casos, suprima) su creatividad. Esos artistas probablemente ganan más dinero que yo, pero ¿tienen su obra bajo control?

¿Qué repertorio haréis en esta gira? ¿Prefieres mostrar material nuevo o recrear éxitos pasados?

¡Las dos cosas! Cuando no estamos presentando un álbum en particular, el repertorio incluye canciones desde mediados de los ochenta hasta el presente. ¡Hay mucho donde elegir!

¿Qué fue de Cinerama?

Cinerama siempre fue mi banda secundaria, pero todavía existe. Tengo mi propio mini-festival en Brighton (Inglaterra), que se celebra cada agosto, y Cinerama toca ahí cada año. También estuvimos tocando en el Primavera Sound hace un par de años, con cuerdas y otros músicos de orquesta, y fue genial. También estoy trabajando ahora en un nuevo proyecto de estudio para Cinerama.

En esta gira te vas a reencontrar con viejos fans de The Wedding Present, pero también con una nueva generación de seguidores. ¿Cómo lo afrontas?

Soy feliz si la gente disfruta de la música, no importa si son viejos o nuevos fans. Es bonito que la gente haya seguido con nosotros durante décadas, pero también es emocionante conocer personas que te acaban de descubrir.

¿Qué ha sido lo mejor de tu carrera hasta ahora?

He sido lo bastante afortunado como para poder entregarme a mi pasión:componer canciones, grabar y viajar por el mundo haciendo música, ¡y que me paguen por ello! Pero también he disfrutado escribiendo los dos primeros volúmenes de mi autobiografía, Tales from The Wedding Present.

¿Cuál sería una buena razón para ir a un concierto de The Wedding Present en 2023?

¡No hay razón para no hacerlo!