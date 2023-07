Una nueva profesional del sector del cine acusa de acoso sexual en el set de rodaje al actor francés Gérard Depardieu, ya señalado anteriormente por otras catorce mujeres, si bien no ha presentado denuncia por temor a represalias laborales.

El testimonio de esta nueva víctima, publicado este lunes por la cadena pública FranceInfo, corresponde a una asistenta de dirección que coincidió en dos oportunidades trabajando con Depardieu.

Incluye comentarios inapropiados delante del resto del equipo, proposiciones sexuales (incluso remuneradas) y tocamientos, pero también un incidente en el que el actor le mostró sus genitales y la bloqueó en un pasillo.

"Se bajó los pantalones y me mostró su sexo. Me asusté y salí de la habitación como pude. Me alcanzó en el pasillo, me inmovilizó contra la pared, pero su estómago lo bloqueaba todo, así que no podía hacer nada", indicó la víctima.

La joven compartió su testimonio con otros miembros del equipo, que confirmaron a FranceInfo tanto su incomodidad durante la filmación como haber escuchado el relato de estas agresiones al final del rodaje.

Depardieu ya había sido acusado de acoso sexual en los rodajes de distintas producciones entre 2004 y 2022 por parte de otras 13 mujeres, que confiaron su relato al portal de investigación periodística Médiapart en abril pasado.

Esas acusaciones se sumaban a una investigación judicial contra Depardieu por una presunta violación en 2018, abierta a raíz de una denuncia presentada por la actriz Charlotte Arnould.

De trece testimonios (algunos de ellos anónimos y otros bajo seudónimos) publicados por Médiapart, tres presuntas víctimas habían aportado ya su testimonio a la Justicia, pero sin presentar denuncias.

Frente a estas acusaciones, los abogados del protagonista de filmes como "Cyrano de Bergerac" (1990), que fue uno de los rostros más conocidos a nivel mundial del cine francés durante años, desmienten "cualquier conducta delictiva".

Junto a las acusaciones de comportamientos sexuales indebidos, este actor de la saga "Astérix y Obélix" (1999-2012), que tiene actualmente 74 años, también fue noticia en los últimos años por sus controvertidas posturas políticas.

En 2013 adoptó la nacionalidad rusa en protesta por la política fiscal del entonces presidente, el socialista François Hollande, y alabó regularmente la Rusia de Vladímir Putin como "una gran democracia". No obstante, se ha manifestado en contra de la invasión de Ucrania.