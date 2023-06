El Primavera Sound ha cerrado su 21ª edición del festival con 253.000 asistentes en Barcelona antes de afrontar el "reto de Madrid". De estos, 193.000 se han concentrado en los tres días principales de la muestra (de jueves a sábado). El resto corresponde a público de la jornada inaugural (20.000) y de los conciertos en salas que se han celebrado durante la semana (15.000) así como el que se prevé para el cierre electrónico este domingo del Brunch (25.000 personas). En total, 317 actuaciones con nombres como Kendrick Lamar, Depeche Mode, Blur o Rosalía.

"Motiva mucho salir del Fòrum con estas sensaciones para afrontar el reto de la primera edición en Madrid", ha afirmado en la tradicional rueda de prensa de balance Alfonso Lanza, codirector del Primavera Sound, que la próxima semana desembarca en la capital española.

El macrofestival barcelonés, que este año ha reformulado su espacio, ya sin la playa de Sant Adrià del Besòs tras los conflictos con el consistorio, ha reunido a una media de casi 65.000 personas cada día (54.000 el jueves, 68.000 el viernes y para este sábado se esperan unas 70.000). Así, en esta edición el festival no ha colgado ningún día el cartel de 'sold out' como acostumbraba. "No es preocupante porque buscábamos esa media", ha sentenciado Lanza, haciendo referencia a que el Primavera ha comprimido su espacio en el parque del Fòrum -"nos sentimos cómodos con estas medidas para el futuro"- y, por tanto, también el aforo disponible (se calcula que de unos 80.000 del año pasado a los 70.000 actuales).

Descenso de extranjeros

El porcentaje de público extranjero (con asistentes de 121 países disntintos) ha caído mucho respecto a la mastodóntica doble edición pospandémica del año pasado: de cerca del 70% de asistentes de otros países al 52% de este año. Los organizadores han especificado que han notado un descenso británicos, algo que han achacado a los elevados precios de "los aviones, los hoteles... Coincidir con la Fòrmula 1 se ha notado". Del mismo modo, el precio de las entradas del festival también han aumentado: un abono general costaba 245 euros en 2022 y este año subía hasta los 325. Lanza ha calificado también de reto la renovación generacional de los próximos "5 o 10 años" al que se enfrenta el festival, que el año pasado tuvo una media de 29 años.

Según ha informado la organización, las ediciones de Barcelona y Madrid han tenido un presupuesto por encima de los 65 millones de euros, de los que algo más de la mitad se destinan a la muestra de Arganda del Rey, sobre todo, ha indicado Lanza, por el enrevesado plan de movilidad. El codirector del Primavera, que ha descartado volver a plantear una doble edición en Barcelona como sucedió el año pasado, ha afirmado que para su apuesta madrileña esperan una media de 40.000 asistentes diarios. "Entendemos que el efecto de ver lo que sucede estos días en Barcelona hará que estemos en esa cifra", ha sentenciado Lanza.