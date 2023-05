El filósofo y profesor italiano Nuccio Ordine (Calabria, 1958), especialista en la época, arte y literatura clásicas, ha hablado con este diario tras conocerse que había sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023. Un galardón que le ha hecho "muy, muy feliz”, pero que, haciendo gala de humildad, ha considerado "demasiado grande" para él, dedicándolo "a los maestros que enseñan en todo el mundo en silencio y cambian la vida de los estudiantes".

Además de opinar sobre los peligros de la Inteligencia Artificial, del neoliberalismo y del populismo, Ordine insiste en destacar su "gran admiración y gran afecto para un gran maestro español, Emilio Lledó". "Cuando tenía 20 años escuché unos cursos sobre Platón que dio en Nápoles. El mundo necesita a grandes maestros llenos de pasión y cultura como él".

Ordine se ha hecho con el galardón cuando se cumple una década de la publicación de 'La utilidad de lo inútil' (Acantilado), un breve manifiesto en defensa de las Humanidades convertido en un 'bestseller' internacional que en España ha vendido 80.000 ejemplares, toda una proeza para un texto ensayístico de calado filosófico.

-En ‘La utilidad de lo inútil’, defendía el regreso a saberes como la filosofía, el arte, la música, la literatura. Pero vemos precisamente un retroceso brutal de las humanidades. ¿Seguimos yendo en la dirección contraria? ¿Qué puede provocar esto en la sociedad?

-Es un problema que existe en todo el mundo a causa del neoliberalismo, que dice que la dignidad del hombre está en el dinero que tiene en el banco. Eso es mentira. En la sociedad cuentan solo las cosas que te pueden hacer ganar dinero. No es verdad. Leer un libro, admirar un cuadro, escuchar un concierto significa pan para el espíritu, nos permite ser mejores, cultivar valores a contracorriente. Y a día de hoy, la educación, el profesor debe ser un salmón: ir contracorriente. Son falsos esos valores que nos hacen creer que la dignidad humana es el dinero. La dignidad humana está en los grandes valores como la justicia, la solidaridad, el pelear para que las desigualdades, que hoy son tan grandes en todo el mundo, puedan disminuir y desaparecer. Dedico este premio a los maestros que enseñan en todo el mundo en silencio y cambian la vida de los estudiantes. Como recuerda la fantástica carta de [Albert] Camus a su maestro de Argel Louis Germain cuando recibió el Nobel en 1957. Le decía: ‘Muchas gracias, querido maestro, sin ti, el niño pobre que era yo no habría podido hacer lo que ha hecho’.

-En ‘La pequeña biblioteca ideal’, decía que la "literatura es la clave para entender la vida". Pero vivimos un retroceso de la comprensión lectora en los jóvenes. ¿Cómo hacer que entiendan la importancia de la literatura?

-Es un trabajo muy difícil. Hoy, el umbral de atención de un estudiante es de unos minutos. Tras 32 años de enseñanza he comprendido algo muy importante: que cuando lees una página de un clásico, los estudiantes se conmueven, te siguen. Cuando se habla de amistad, todo el mundo cree que tiene 1.500 amigos porque es lo que dice su Facebook. Eso es una banalización de la amistad. Es suficiente leer una página de [Michel de] Montaigne o de ‘El Principito’ para comprender que se está banalizando la amistad. El diálogo del zorro del desierto y el Principito sobre el arte de ‘domesticar’ el amor y la amistad siempre crea conmoción en los estudiantes. El problema es que hoy, los profesores no tienen tiempo para preparar el curso porque la escuela y la universidad no piden a los profesores que hagan pensar a los estudiantes sino que les dicen que se dediquen a la vida burocrática del centro. Esto es malo. Es un cáncer.

-En Barcelona se está introduciendo una formación optativa para que los médicos aprendan a tratar más humanamente a los pacientes. ¿Qué indica? ¿Hasta qué punto se ha deshumanizado la sociedad?

-Indica la misión neoliberal ante la salud y del conocimiento: los enfermos son clientes, como son clientes los estudiantes, esto es un horror. No es verdad que estudiantes y enfermos deban ser clientes, hay que cambiar eso. El laboratorio de la pandemia nos ha enseñado que los dos pilares de la dignidad humana son el derecho a la salud y el derecho al conocimiento. Y en estas décadas, el neoliberalismo ha destruido la red de hospitales y la de escuelas públicas. Hay que defenderlas.

-¿Cómo cree que la Inteligencia Artificial (IA), y el ChatGPT, afectará a la literatura y a las humanidades? ¿las matará?

-Los inventores de la IA han hecho declaraciones hace unos días diciendo que es muy peligroso lo que están haciendo. Una cosa es llamar inteligente a la inteligencia artificial. ¿Una máquina puede crear? Me parece que no. No podemos confundir la rapidez de cálculo y la capacidad de acumular datos con la inteligencia, que es creatividad. ¿Una máquina puede hacer un concierto como Mozart o Beethoven o pintar un cuadro como Velázquez? Lo veo difícil. Pero es difícil también responder a esta pregunta.

-Los populismos que se están viendo en los últimos años y que en Italia se concretan con la ultraderecha de Meloni, ¿son los mejores perfiles para gobernar y hacer frente a las crisis actuales, económicas, climáticas…?

-No. Porque las personas que piensan que los migrantes son enemigos y no tienen derecho a vivir como nosotros no merecen gobernar. En Europa y Estados Unidos hay gobernantes alzando muros. En el libro ‘La muralla y los libros’, [Jorge Luis] Borges hablaba de un emperador chino que construía una muralla al mismo tiempo que quemaba los libros, lo que significaba quemar la posibilidad de comprender. Porque Borges decía que cuando construyes una muralla no te estás defendiendo de otros sino construyendo una cárcel para ti. Hacer eso es una visión muy mísera de la vida y la política. Mi último libro, ‘Los hombres no son islas’ (Acantilado), es una reivindicación del mundo clásico hasta el mundo contemporáneo, de los clásicos, que nos hacen entender que nuestra vida solo puede tener sentido por las cosas que hacemos para los demás y no por nuestro egoísmo.

-¿Vivimos más que nunca un pulso entre sentimiento y conocimiento y razón, en detrimento de esto último?

-Hoy día hay un gran desprecio por el conocimiento. La dignidad humana parece coincidir solo con el dinero. También hay un duelo entre información y conocimiento: hay más información y menos conocimiento. Ese es el tema. Hay ‘fake news’ en internet. Internet es una mina de oro para los que saben, pero un peligro para los que no saben. Porque la gente que no sabe puede creer las tonterías que hay en internet. Un carnicero no puede, no tiene derecho, a hablar de vacunas. Hay en el mundo millones de terraplanistas. Los estudiantes que tienen un sentido crítico y que saben pueden elegir las cosas buenas de internet.