Una canción y un atardecer unieron a Julia Ortiz y Lola Aguirre hace 11 años. Estaban en Cabo Polonia (Uruguay) a punto de adentrarse la noche cuando, de repente, una melodía cobró protagonismo. Hacía tiempo que habían abandonado la gran ciudad para contemplarse frente al mar, de ahí que dejaran llevarse sencillamente por el azar. Con el tiempo aquella armonía tomó el nombre de Ríe Chinito, pero entonces era sencillamente un canto al presente que alguien grabó casi de improvisto.

El tema se convirtió en uno de los primeros fenómenos virales de YouTube tras acumular más de 30 millones de visitas. Sin pretenderlo, el dúo argentino había plantado la raíz de lo que hoy es Perotá Chingó: un fenómeno musical que, este abril, recreará aquella postal en España.

“Queremos celebrar un ciclo de 11 años con todas las personas que nos han recibido desde el primer día con tantísimo respeto y amor”, relata Lola. A lo que Julia añade: “Hace mucho que no viajamos a Europa. Con la pandemia no pudimos, por lo que estamos deseosas de reencontrarnos con el público”. En total, cuatro fechas en las que tocarán las canciones más reclamadas de sus tres álbumes y dos epés editados: Madrid (11 de abril, The Music Station), Barcelona (14, Palau de la Música), Bilbao (12, Café Antzokia) y Valencia (16, Teatro La Rambleta).

La complicidad, Seres extraños, Anhelando Iruya, El tiempo está después y Las plantas crecen son cinco de sus composiciones más escuchadas, que en Spotify captan a más de 585.000 oyentes mensuales. “Cada aforo tiene su particularidad, su propia forma de acercarse al artista. Recuerdo que, en Suecia y Suiza, el público parecía inicialmente muy distante... pero, una vez entramos en la dinámica del concierto, se mostró súper amoroso. Todo depende de la química que se genera”, explica Lola.

En esta década, han compartido escenario con nombres de la talla de Djavan, Lenine, Chico César, Fernando Cabrera, Joss Stone, Anita Tijoux, Chambao… “Una de las cosas que más nos gusta es la cercanía de los europeos. En Sudamérica, la sensación es de fanatismo. Sin embargo, allí nos tratan de igual a igual. Y eso es muy lindo”, apunta Julia.

De sus orígenes de canción acústica, con aires folk y raíces latinoamericanas, Perotá Chingó ha expandido sus fronteras creativas y ha explorado en el último tiempo nuevos sonidos y formatos en sus canciones, incorporando beats electrónicos y ritmos folclóricos de otras latitudes. Lo que ha provocado que su música se sienta con tanta intensidad allá por donde suena: resulta tan auténtica que es difícil no dejarse llevar por su pureza. En este 11 años tour, el grupo volverá a celebrar la vida, la tierra y la cepa a través de un recorrido especial de su catálogo.

“Una de las grandes novedades es que volvemos a contar con Diego Cotelo, el primer guitarrista de la formación. Estamos volviendo a conectar con él. Nos suma un montón. Vamos con nueva banda y con nuevos sonidos. Son los que hemos ido trabajando en los últimos años, sin olvidar nuestra esencia”, concluye Laura.

Para las citas españolas, además, contarán con alguna invitada especial que no desvelan por ahora. “Tenemos muchas ganas de ver qué va a suceder. Este show es un regalo para toda la gente que nos viene acompañando desde el principio”, subraya Julia. Y también para ellas… que ahora están recogiendo los frutos de una siembra hecha a ciegas. Con el corazón.