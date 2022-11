Sentados en un sofá en algún lugar de Amsterdam, Gernot Bronsert (Modeselektor) y Sascha Ring (Apparat), dos terceras partes del supergrupo alemán de música electrónica Moderat que completa el ausente Sebastian Szary, comienzan la conversación con un cordial saludo y dejando caer que es la quinta entrevista del día, que culminará con un concierto en una sala de la capital holandesa con capacidad para 6.000 personas. Será tan solo una semana antes de que la gira de su cuarto disco, More D4ta (Monkeytown Records, 2022) aterrice en España (6 de noviembre en Barcelona y 7 de noviembre en Madrid) en formato recinto cerrado de grandes dimensiones, tras pasar este verano por festivales como el Sónar y el Bilbao BBK Live.

Titulados únicamente con números romanos, los primeros tres álbumes de Moderat forman una trilogía que funciona como banda sonora de una película que no existe y, al mismo tiempo, como crónica en clave electrónica de los albores de un nuevo siglo. Su cuarto trabajo prolonga ese aire cinematográfico a golpe de sintetizador, melodías vocales y efectos granulares que intentan reflejar tiempos extraños. "El arte siempre captura un momento del tiempo", reflexiona Sascha Ring. "Odio llamarme a mí mismo artista, pero eso es generalmente lo que hacen los pintores y escritores, capturar un momento en el tiempo. Y eso es lo que hace More D4ta, sí".

Gernot Bronsert abunda en esa idea: "Creo que es el disco más oscuro que hemos hecho, en el buen sentido. Necesitábamos que la música, e incluso la portada y el diseño fuesen oscuros. Es, podríamos decir, un poco gótico". Aún así, evita considerar More D4ta como un disco afectado por lo pandémico. "Tratamos de no estar demasiado condicionados por la política y los problemas de la sociedad con la música porque hacer música es una cosa hermosa y tratamos de proteger esto", recalca Bronsert. "Traemos algo positivo a la gente cuando actuamos o cuando la gente escucha nuestra música en casa o en un club o donde sea: se trata de pasar un buen rato y enviar energía positiva, y creo que nos las hemos arreglado bastante bien para que no nos afectase demasiado la incertidumbre global".

More D4ta llega seis años después de su anterior disco, y el cómo y por qué de ese periplo habla mucho del funcionamiento de uno de los grandes nombres de la electrónica de las últimas dos décadas. "Después de nuestro último concierto, habíamos estado dos años sin hablar, dedicándonos a nuestras cosas. Mientras tanto, hacíamos música", cuenta Gernot Bronsert. La reactivación del proyecto Moderat iba dando pequeños pasos en forma de reuniones informales y maquetas cuando la pandemia de COVID-19 impuso un obligado parón a sus planes.

"No hay que romantizar el COVID", reflexiona Sasha Ring, quien admite que, al principio, la idea de parar la rueda de grabación-gira resultó liberadora tanto para él como para su entorno: "todo el mundo está siempre tocando, siempre haciendo algo. Y en algún momento, es bueno que te veas obligado a sentarte y meditar y tal vez mirar qué más te gustaría hacer en una dirección musical diferente". Ring dedicó parte de ese tiempo a visitar el museo Gemäldegalerie de Berlín con su hija de pocos meses, lo que sirvió de refugio e inspiración. No obstante, confiesa, "en algún momento, todo fue bastante aterrador, porque la cosa seguía y seguía y seguía. No sabíamos qué iba pasar o si íbamos a salir de gira de nuevo".

Los componentes de Moderat se han encontrado en su vuelta a los escenarios un panorama totalmente distinto al que dejaron allá por 2017. "Yo era un poco ingenuo, pensé que todo iba a volver a la normalidad, o que sería incluso mejor, porque la gente estaría deseosa de volver a ver música en directo", cuenta Ring, que asegura haberse encontrado un panorama bien diferente: "Mucha gente ha dejado de trabajar en esta industria, y también hay mucha gente que ya no va a conciertos. Algunos han tenido que cancelar conciertos o no se pueden permitir salir de gira por los costes de producción o porque no van a vender las entradas suficientes, y eso parece que es decirle al mundo que no tienes suficiente éxito".

Aforos inciertos

Ellos mismos no son ajenos a esa volatibilidad: "Hubo un concierto en el que actuamos para solo 350 personas. Y es genial poder hacer algo tan cercano, pero si toda tu gira es así, resulta muy frustrante". El pinchazo, en su caso, tuvo lugar en una de las paradas de su reciente gira norteamericana, que los llevó a recorrer 7.000 kilómetros y 12 ciudades en autobús en el transcurso de tres semanas. "Cuando no has actuado en directo en mucho tiempo, te olvidas también de los efectos secundarios, de que es agotador", destaca Gernot, quien concluye: "estamos felices de volver a los escenarios, pero ya no tenemos 22 años, necesitamos más espacio para nosotros".

Aun así, puntualiza Sascha, "todo lo que rodea al momento que te subes al escenario queda aparcado cuando empieza el show y sientes que estás de vuelta en el lugar al que perteneces, todo lo demás no importa". Al final, asegura el músico, "se trata de conseguir que toda tu energía esté concentrada en esas dos horas por la noche. Nos ha costado un poco volver a sintonizar con lo maravilloso que es el directo. Pero, en el fondo, es como montar en bicicleta".

La integración de More D4ta en el repertorio en directo de Moderat ha sido una labor minuciosa pero agradecida: "Tocamos unas cuatro canciones del disco, que es casi la mitad. Tratamos de añadir material nuevo en cada actuación. Esa es, básicamente, una de las razones por las que grabamos discos nuevos: tener cosas nuevas con las que jugar", cuenta Bronsert.

Tenemos que buscar cosas para entretenernos, no queremos ser tres tipos sobre el escenario aburridos de hacer el mismo espectáculo".

"Nos dimos cuenta de que tenemos que cambiar el setlist para mantener el interés", añade Ring. "Estamos en un punto en el que hemos tocado las canciones nuevas muchas veces, así que recuperamos también canciones de hace mucho tiempo, que se sienten muy nuevas otra vez. Tenemos que buscar cosas para entretenernos, no queremos ser tres tipos sobre el escenario aburridos de hacer el mismo espectáculo".

Los miembros de Moderat destacan, en cualquier caso, el componente teatral de su propuesta en directo. "Desde el primer álbum apostamos por acompañar la música de elementos visuales, que es algo que ahora es casi un estándar, pero antes no lo era tanto", señala Sascha Ring, quien destaca el propósito de crear "un flujo positivo". "No es exactamente como contar una historia, más bien es un sentimiento que te lleva, y que sucede a través del conjunto de la música, los visuales y las luces".

"Nosotros venimos de la escena rave de los años 90", recuerda Gernot Bronsert. "Ya no queda mucho de eso en nuestra música, pero creo que la idea de ser parte de una masa de gente que tiene una experiencia colectiva es algo que realmente nos gusta lograr sobre el escenario".