Al Pacino, de 82 años, ha cerrado un acuerdo con Penguin Random House para escribir sus memorias, según ha publicado este miércoles en exclusiva 'Page Six'.

Por el momento, los detalles del pacto entre el gigante editorial y la estrella de Hollywood no se han desvelado, pero una fuente ha afirmado al citado portal de noticias que el libro del actor lo llevará el mismo equipo de Penguin que estuvo detrás de las memorias de Will Smith en 2021, 'Will', que fueron escritas por Mark Manson y están entre las más vendidas.

El éxito de la biografía de Pacino está asegurado, ya que se trata de las primeras memorias que se publicarán del protagonista de 'El Padrino'.

Sin embargo, el intérprete ya publicó en 2006, 'Al Pacino: En conversación con Lawrence Grobel', que fue una serie de conversaciones durante más de 25 años entre el célebre actor y el conocido periodista y biógrafo de celebridades, quien también escribió varios ejemplares de sus conversaciones con Ava Gardner, Truman Capote y Robert Evans, entre otros.

Además de su interesante vida en Nueva York y su prolífica carrera, seguramente, el libro incluirá historias sobre cómo protagonizó clásicos aclamados como la trilogía 'El padrino', 'Sérpico', 'Heat', 'El precio del poder', 'Atrapado por su pasado', 'Esencia de mujer', 'Donnie Brasco', 'Ocean's Thirteen' 'The Irishman' y muchos más.

Al Pacino, que tiene una hija, no se ha casado nunca, pero se le ha relacionado sentimentalmente con Jill Clayburgh, Diane Keaton, Penelope Ann Miller y la actriz argentina Lucila Solá, la madre de Camilla Morrone... Recientemente ha estado saliendo con una novia mucho más joven, Noor Alfallah.