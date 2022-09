El Zinemaldia ha celebrado su primera edición de la normalidad tras dos años condicionados por el covid y lo ha hecho reuniendo a 160.000 participantes durante los nueve días que ha durado el encuentro. José Luis Rebordinos valora "muy positivamente" el 70 aniversario del Zinemaldia y se muestra muy "satisfecho" con la Concha de Oro que se ha llevado Laura Mora por su Los reyes del mundo.

Tras nueve días de festival, ¿se encuentra cansado?

Mucho (ríe). Pero no solo yo, el equipo está al límite. No es solo los días que dura el Zinemaldia, también los previos. Estoy muy contento porque, en privado y en público, la gente está recalcando que la organización ha funcionado como un reloj. Tenemos muy buen equipo y muy profesional. Me parece bueno que sea reconocido el trabajo de la gente que se deja el alma en el Festival.

¿Tiene que ver en el cansancio que el Zinemaldia haya crecido este año?

Lo hemos notado porque lo hemos hecho con pocos medios más que el año anterior.

¿Cómo valora la 70 edición?

Muy positivamente, aunque siempre las valoro así (ríe). Por un lado, hemos vuelto a la normalidad, había un reto de hacer una edición como la de 2019. Además, hemos crecido en el apartado de industria, sobre todo, porque hemos hecho un encuentro muy poderoso con inversores y ha salido muy bien; los inversores están muy satisfechos. El tercer punto sería el de la programación. Ha sido muy buen año de películas y creo que tanto el público como la crítica coinciden en ello.

¿La vuelta a la normalidad en qué cifras de público se ha traducido?

Aún son provisionales pero creo que vamos a estar muy por encima de 2021 en el que llegamos a 90.000 espectadores. En esta edición calculamos que hemos alcanzado los 160.000, un descenso del 10% con respecto a las cifras de 2019, que suponen unas cifras muy buenas teniendo en cuenta que las salas de cine han perdido muchísimo miedo. Tenía mucho miedo, creía que íbamos a bajar en torno a un 25-30%.

¿Qué opina del palmarés?

Lo que digo siempre: que es el mejor posible porque lo da el jurado (ríe). Me parece que es un palmarés, a diferencia de otros años, que coincide con las películas fundamentales del público y la crítica. Tal vez falte Sparta, que mucha gente la situaba como posible Concha de Oro y, tal vez, se esperaba algo más de premios al cine estatal

"Le transmitimos a Ulrich Seidel que creíamos que tenía que venir a Donostia a defender 'Sparta'; también entiendo que no lo hiciese después de la situación de acoso que ha vivido"

Lo llamativo es que ‘Sparta’ no se haya llevado nada.

Mi única obsesión era que tanto Sparta como Pornomelancolía fuesen discutidas por el jurado como cualquier otra película. Puedo asegurar que las han discutido y que Seidl ha estado cerca de algún premio, pero al final no ha salido, y Pornomelancolía se ha llevado el premio a Mejor fotografía.

¿Cómo tomó la ausencia de Seidl para defender ‘Sparta’?

A nosotros nos hubiese gustado que hubiese venido y se lo transmitimos. Yo he mantenido correspondencia con Seidl. De la misma manera que le dije que queríamos que viniera, le dije que aceptaríamos su decisión. Al final decidió no venir y lo entiendo en la situación de acoso que ha vivido.

En Donostia la polémica sobre ‘Sparta’ ha beneficiado a la película. Se abrió debate sobre ella.

Tenía miedo de que solo se hablase de la polémica y no de la película, y no, se ha hablado mucho de la película, entre otras cosas, porque Sparta es muy poderosa. Quiero añadir que de momento no hay ninguna denuncia. Es increíble cómo funciona esto: que un periódico pueda decir una serie de cuestiones sobre el rodaje de Seidl, no lo denuncian ¿y no pasa nada? No lo entiendo.

El festival de Toronto retiró tanto ‘Sparta’ como ‘Pornomelancolía’, esta última también retirada de Nueva York, pero en Donostia se proyectaron y fueron bien acogidas.

Tengo mucho respeto al Festival de Toronto y no quiero hablar de otros festivales pero me parece muy peligroso que un festival aplique el principio de culpabilidad. No tengo ni idea si en el rodaje de Seidl ha habido problemas, no me compete. Si ha habido, que alguien denuncie. Lo que es muy sospechoso es que un periódico publique un artículo sobre que se dieron casos de maltrato infantil y no lo denuncie: si tienes pruebas tienes la obligación de denunciar.

"El Zinemaldia se ha caracterizado porque jamás se ha posicionado con una opción política concreta, me parece tan respetable el señor que vota al partido popular como el que vota a EH Bildu, como el que vota al PSOE o al PNV"

¿Teme que esta oleada de conservadurismo llegue al Zinemaldia?

Vienen tiempos complicados. Este festival se ha caracterizado porque jamás se ha posicionado con una opción política concreta. Me parece tan respetable el señor que vota al Partido Popular como el que vota a EH Bildu, como el que vota al PSOE o al PNV. Somos un festival de todo el mundo, eso sí, nosotros defendemos los derechos humanos. Lo que no vamos a aceptar es el fascismo, la homofobia, el racismo y el machismo y en estos momentos hay partidos políticos legales que defienden todo esto. Eso es un grave problema. No olvidemos que Hitler llegó al poder con el voto de los ciudadanos. En este momento, el fascismo se va colando en las instituciones con el voto de la gente pero, lo siento mucho, nosotros siempre vamos a estar en contra del fascismo y defendernos la democracia. Siempre voy a defender la libertad de expresión y la libertad de creación artística, y siempre voy a defender la ley. Y si hay algún problema en la judicatura habrá que cambiarla y evolucionar pero, de mientras, el marco de referencia es la ley. Si hay un delito debe ser el poder judicial el que lo juzgue, no los ciudadanos. Que aceptemos el principio de culpabilidad me parece fascismo puro y duro.

Finalmente la Concha de Oro ha ido para la colombiana Laura Mora y ‘Los reyes del mundo’.

Creo que es una película que no es perfecta y eso me gusta. Conozco a Laura Mora desde que vino en 2017 con Matar a Jesús, que fue premiada en Nuevos Directores; le tengo mucho respeto profesional y muchísimo cariño personal. Su historia personal es muy dura, su padre fue asesinado y es una mujer que ha sabido transformar el odio que sintió entonces en una pelea para poner su granito de arena para cambiar la situación de violencia que vive Colombia.

Los actores no eran profesionales.

Siempre trabaja con gente de verdad ,y frente a cierto tipo de cine que explota la pornomiseria, Laura Mora tiene una honestidad y una verdad en sus películas que se nota. Ver a esos cinco chavales, que los han sacado de la calle, que ahora viven con sus madres y que están intentando estudiar. Laura me comentaba lo difícil que es sacarlos de la calle porque, en el fondo, la calle les llama. Estar en la calle con sus amigos, esnifar cola y vivir libres les resulta mucho más atractivo que vivir con sus madres y con un contexto más rígido en el que tienen que estudiar porque las expectativas que les puede ofrecer su familia son prácticamente ninguna, pero la calle, al menos, te ofrece la aventura. Ahora lo que están intentando es que estos niños tenga expectativas. Laura siempre estará ahí. Estoy contento con la Concha, una película que ha gustado bastante a la crítica y creo que ha sido la más aplaudida y mejor recibida en el Kursaal.

"Laura Mora tiene una honestidad y una verdad en sus películas que se nota"

El retorno a la realidad después de una semana de glamur debe ser difícil.

Es muy complicado. Nosotros trabajamos con una escuela de Mar de Plata, con chicos con problemas económicos. El primer año trajimos una representación y luego decidimos no hacerlo porque la vuelta es muy dura. Es difícil saber qué es lo mejor para ellos, ahora la felicidad que yo he visto en estos niños, solo por lo que han disfrutado de esta experiencia que nunca olvidarán, creo que merece la pena que estuvieran aquí.

Una de las dos características que ha tenido la Sección Oficial de este año es que se han proyectado un buen puñado de películas que ponían al espectador en una situación incómoda.

Me gusta mucho tipo de cine, también el de entretenimiento. Pero luego hay otro tipo de cine, que a mí me interesa mucho, que es el que te plantea cuestiones, dudas y te lleva el debate. Siempre lo intentamos, pero yo creo que este año ha habido muchas en esa línea, que además tenían bastante calidad. Sparta, por supuesto; Great Yarmouth; Pornomelancolía; La consagración de la primavera...

La segunda cuestión a destacar de esta Sección Oficial es que este año ha habido menos género que en los últimos.

Totalmente de acuerdo. También ha habido menos humor. Últimamente habíamos conseguido colar algunas comedias, algo que nos cuesta. A mí este año me encantaba El inocente, de Louis Garrel, y la quisimos para competición pero estuvo en Cannes, así que la pusimos en Perlak.