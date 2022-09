"Se abre un nuevo tiempo cargado de incógnitas, marcado por la guerra de Ucrania, la inflación galopante y la escalada de precios de la energía que amenaza el consumo y el ahorro, pero que pilla afortunadamente al sector del libro con muy buena salud, sobre todo por el crecimiento del cómic, el manga y el libro ilustrado", ha constatado este martes Patrici Tixis, presidente del Gremi d’Editors de Cataluña, en la apertura de la séptima edición del Forum Edita, organizado por el Gremi d’Editors y la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, donde durante dos jornadas se volverá a reflexionar y debatir sobre el mundo del libro y la edición. Una valoración "esperanzadora", que ha reforzado con una avalancha de datos en la primera ponencia de la mañana, Ignacio López, responsable de Market Intelligence de la consultora GfK, referente para el sector.

Según sus datos, el sector editorial "está en buena forma". En 2021, creció un 5,6%. Este 2022, hasta junio, un 3,5, mucho más que en otros países europeos, cifra que implica 501 millones (en el mismo periodo del mítico 2011, el mejor ejercicio del siglo, fueron 514). "Julio ha sido estable, ligeramente negativo, en cuanto a venta de libros físicos, pero agosto ha sido positivo. Hemos previsto una desaceleración para la última parte del año ante la gran incertidumbre por lo que estamos viviendo y por lo que está por venir y nadie sabe qué va a suceder. Estimábamos que se caería al -1 respecto al año pasado, pero empezamos ya a inclinarnos por un crecimiento de +1 por cómo están evolucionando las ventas. Eso significa que se cerraría el año por encima de los mil millones de euros. Si en 2011 se logró la cifra mágica de 1.091 millones, ¿por qué este 2022 no se pueden alcanzar los 1.100?".

Destaca López que "de momento la inflación no ha repercutido en el precio medio del libro", que no ha subido (15,37 euros), y que se está vendiendo más que en 2019. En cuanto a géneros, el que está experimentando el mayor crecimiento de todo el sector, del 25%, ha sido el manga. En ello, el analista ha coincidido con Tixis en destacar que el cómic japonés "puede ser la puerta de entrada para una juventud a la que necesitamos incorporar a la lectura". A mucha distancia, la literatura infantil y juvenil (un 4%) y la ficción (3%), han crecido ligeramente. En cambio, la no ficción bajó un -1.

Las librerías

Sobre los canales de distribución, las librerías siguen creciendo: acumulan el 42% de ventas del total de España (en 2021 fue el 40%), superando las cifras de 2014. Siguen dominando ligeramente grandes almacenes y cadenas (con 51%). En cuanto a la venta ‘online’, el primer semestre de 2022 representó un 30% en ventas, cuando en 2021 fue el 35%; aunque ha bajado un poco, sigue superando el 23% de 2019. El analista de GfK ha recalcado la "buena evolución de las librerías, que deben reforzarse y seguir buscando nuevas ideas": el primer semestre de 2022 lograron un volumen de negocio de 200 millones, mejorando cifras de 2014 y acercándose a ese "mágico 2011".

López ha apuntado "el papel fundamental y diferencial de Cataluña en la compra de libros": un 22% de las ventas totales en España del primer semestre se han producido aquí, donde además "las librerías son el canal más importante de venta (55%), cifra que hay que defender".

Sant Jordi aguanta

También ha ofrecido datos del pasado Sant Jordi. Aunque este 2022 no se superaron las cifras de 2021, que fue "un ’boom histórico con 46,1 millones de euros", sí se alcanzaron los 42,9 millones, un 26% más de ventas que en 2019 (34,1 millones). Lo que más se vendió en la ‘diada’ fue la ficción -la novela en general, un 18%, y la novela negra y de aventuras, un 8%. López ha remarcado el peso de Sant Jordi en Cataluña, que en esa semana logró concentrar casi el 50% de las ventas de toda España, lo que se tradujo en 20,6 millones de euros, "una barbaridad; pocos negocios logran esas cifras en siete días". El 40% de las ventas fueron de libros en lengua catalana, lo que, para el analista, pone de manifiesto "el papel del plan de fomento de la lectura y de la riqueza de las lenguas".

En Madrid

Ha habido también comparación con la comunidad de Madrid, "motor fundamental también en compra de libros, con un 23%. Podemos decir que se reparte el pastel con Catalunya, que tiene un peso del 22%". La distribución, en cambio, es totalmente diferente: "tienen mucho más peso los grandes almacenes y cadenas que las librerías", con un 64% de las ventas, frente al 30% de los minoristas. También es distinto el éxito de los géneros: en Madrid se vende más no ficción que ficción. Sin embargo, apunta López, el impacto de las tres semanas de la Feria del Libro de Madrid (26%) no alcanza los niveles de la semana de Sant Jordi (48%).

Consumo e internet

El responsable de Market Intelligence de GfK ve internet "no como una amenaza sino como una oportunidad, como un complemento del mundo editorial" que no solo implica una descarga o la lectura de ‘e-books’ sino la búsqueda, el blog, las redes, el debate, la información… El consumo digital en internet por persona y día en España antes del covid era de 165 minutos, durante la pandemia saltó a 208 y ahora estamos en 184. El 29% de la población entra o navega por internet dentro de la categoría de libros-literatura: "11 millones de personas". De ellas, por segmentos, los que más exploran en la red son las de entre 45 y 54 años y las de más de 65. Los menores de 24 estarían por debajo de la media: "es el ‘target’ del lector del futuro", el que hay que cuidar, avisa.