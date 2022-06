¿Qué plazos se manejan para culminar el proyecto del Museo Arqueológico en Córdoba?

Primero necesitamos tener el proyecto acabado y luego empezar las obras. Calculo que es razonable que en 2024 lo tengamos. Pero soy un poco prudente a la hora de fijar fechas, quien más quien menos ha hecho alguna vez una obra en casa y siempre salen imprevistos. El proyecto va a permitir que la colección permanente luzca y que podamos tener el espacio para las exposiciones temporales. Hasta ahora tenemos la colección permanente donde deberían estar las temporales. Si hay un museo donde estaba justificado el doblar el espacio y darle el realce que merece es el de Córdoba. Cuando uno baja a Andalucía se encuentra en cada rincón un potencial y una demanda que merece la pena atender. Por ejemplo, la última vez que vine a Córdoba vi la biblioteca y es un templo. Tenemos encallado desde hace mucho tiempo y parece que ahora vamos a desencallarlo el proyecto de la biblioteca en Barcelona y yo digo que con que sea como la de Córdoba, ya firmo.

Imagino que el plazo de apertura de la Biblioteca del Estado es bastante más corto.

La obra está acabada. El Ayuntamiento quiere hacer algunas cosas en el ajardinamiento para rematar la faena y estamos en el proceso de amueblarla y poner el material. Creo que lo vamos a tener antes de final de año. Es verdad que las bibliotecas públicas del Estado las cedemos para que las gestionen las comunidades autónomas y nos falta ese último acuerdo con la Junta para decidir cuándo se pone en marcha.

Para temas como este, ¿la relación con la Junta es buena?

Sí. Sé que estamos en campaña electoral y que todos son buenos y malos o negros y blancos, pero la verdad es que me he encontrado con administraciones de todos los colores y la cultura tiene un punto de magia que nos hace ponernos de acuerdo, también la conciencia de que no llegamos a todas partes. En Sevilla, por ejemplo, estamos haciendo una operación muy importante con el Museo Arqueológico, pero no están pidiendo una ampliación también del Bellas Artes. ¿Cómo queréis que os diga que no? Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y ver cómo nos repartimos el esfuerzo y en cuánto tiempo podemos hacerlo. la relación suele ser buena con las instituciones y debe ser así, todos estamos de paso, aunque a veces no nos lo creamos. Lo único que justifica nuestra labor es dejar las cosas mejor que como nos las hemos encontrado.

Estamos en la ciudad de la Mezquita-Catedral, imagino que conoce el debate de la titularidad, ¿está ese debate cerrado?

Ahora diré, con perdón, una herejía: a mí la titularidad, la verdad, no es lo que más me preocupa. Lo que me preocupa es que tengamos mecanismos de gestión que sean eficaces, de colaboración y en algunos sitios hemos conseguido buenos equilibrios. Esto se ha conseguido, por ejemplo, en Granada con la Alhambra y los grandes monumentos. Me gustaría que aquí encontráramos un esquema parecido. Las polémicas sobre la titularidad hacen mucho ruido, pero dan muy pocas nueces, soy más práctico en ese sentido.

¿Cuando habla de un esquema parecido al de la Alhambra habla de un patronato para gestionar la Mezquita?

Claro, a mí me gustaría, yo no sé si es posible. Me suelo meter en jardines que no me tocan. La idea de que esté el Estado, el Obispado, la ciudad y la comunidad autónoma me gusta, eso nos hace a todos corresponsables. Todos tenemos que ser conscientes de que sea de quien sea la titularidad esto pertenece a Córdoba, Andalucía, España y al mundo. Por ejemplo, me dijeron que el Acueducto de Segovia depende del Ayuntamiento, al que le tenemos que agradecer lo mucho que se cuida, pero hay cosas que trascienden la titularidad. Entre todos podemos darles buenas soluciones y asegurar que todo el mundo pone de su parte. Me gustaría que, tarde o temprano, encontremos para la Mezquita-Catedral ese esquema de funcionamiento. Pero, desde luego, gocémosla, el patrimonio es motivo de orgullo y de disfrute.

Se ha reunido en Córdoba con representantes del sector cultural para hablar del Estatuto del Artista, ¿en qué consiste este encuentro?

Se produce para hablar de la adaptación de nuestra legislación laboral, de Seguridad Social y fiscal a la actividad cultural, un sector con mucha intermitencia. También quería escuchar a ese sector porque una de mis obsesiones es que la cultura no se acaba en Madrid y Barcelona, sino que está en todos los rincones de Españas. Cada vez que organizo una salida aprovecho para tener un encuentro para explicar y para recoger.

Ha habido bastante polémica con la Ley del Cine, ¿se van a recoger las reivindicaciones del sector?

Cuando un sector cultural reivindica de entrada, siempre, le digo que tiene razón para exigir más y pedir a las instituciones más compromiso. Pero en cuanto a esa ley, estamos en el apoyo más importante que nunca se ha dado a la producción. Marca un incremento muy importante porque a todos aquellos que distribuyen contenidos les aumenta la obligación de invertir en producción, pasa del 0,5 al 3,6. Televisión Española también va a tener la obligación de invertir por ley en producción. La producción cinematográfica está teniendo hoy el máximo apoyo que ha tenido en la historia y la ley marcará que siga creciendo. Pero es verdad que los productores independientes nos piden que se proteja esa creatividad, y tienen razón. Van a encontrar satisfacción en la próxima Ley del Cine que vamos a llevar al Congreso antes de final de años. Aquí tenemos que equilibrar el interés de las grandes plataformas digitales, el de las televisiones privadas y el de la producción independiente.

¿Cuándo estará listo el bono cultural? ¿Entiende la polémica que se generó por dejar fuera a los toros?

Se han quedado fuera las corridas, pero también la moda, la artesanía o la gastronomía. La cultura es un concepto lo suficientemente amplio como para que quepan muchas cosas. Hemos decidido priorizar desde el punto de vista de la inversión en determinadas actividades. Hay quien dice que al haber dejado a los toros fuera se está diciendo que no es cultura, y no es verdad. La tauromaquia forma parte del patrimonio cultural porque así lo dice la ley. Pero hemos decidido poner unas cosas y no otras. Por otro lado, esto está vigente ya. Cualquier joven español que cumpla 18 años este año va a tener durante un año, desde que reciba el bono, la posibilidad de dedicar 400 euros a gasto cultural. Dentro de unos días se abrirá la posibilidad de que las empresas se adhieran al programa (librerías, cines, promotores…). Esto se hace con la idea de que cuando podamos distribuir el bono, que será septiembre, la gente ya sepa dónde puede usarlo. El bono cultural son 400 euros que se dividen en tres sectores: 200 que se pueden dedicar a cultura en vivo, 100 para productos y 100 para productos digitales. Cuando podamos distribuirlo, funcionará como una tarjeta monedero. En Córdoba se beneficiarán 8.431 jóvenes con un desembolso de más de tres millones de euros.

Hay quien ha tachado esta iniciativa de tener bastantes tintes electoralistas.

¿Quien dice eso piensa que la gente vende su voto? A mí me hace sospechar un poco, ¿han comprado votos alguna vez? Uno piensa que por que a un joven se le reconoce un derecho, ese joven dirá “como el ministro Iceta me ha dado este dinero yo le voy a votar la próxima vez”, eso no va así. A veces monetizamos en exceso las cosas. Lo que queremos con el bono es favorecer los hábitos de consumo cultural y ayudar a las empresas del sector. Sobre quien dice que es electoralista solo puedo decir que piensa el ladrón que todos son de su condición.