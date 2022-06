Los días 17 y 18 de junio, Madrid volverá a convertirse en la capital mundial de la música electrónica con la celebración de 'A Summer Story'. Revelado el cartel ya en su totalidad el line up de esta edición cuenta ya con actuaciones de headliners como Dj Tiësto, Amelie Lens, Timmy Trumpet, Andrea Oliva, Oliver Heldens, The Martinez Brothers… entre otros y el stage especial de Oro viejo by DJ NANO que volverá a regalarnos otro amanecer bailando de sol a sol 12h set con el mejor remember así como un escenario urbano con los directos de Rels B, Recycled J, Foyone, Blake, Costa, Tony Karate… y un total de más de 50 artistas que harán vibrar Arganda del Rey.

La sexta edición del festival madrileño apunta maneras con estas incorporaciones en las que destaca la primera actuación en Madrid de Timmy Trumpet, que subirá al escenario con su conocida trompeta. El australiano es uno de los nuevos grandes nombres del sonido electrónico y será una actuación muy esperada en esta nueva edición de 'A Summer Story'. Tiësto es otro de los grandes reclamos de esta edición, uno de los DJ's más prestigiosos de todo el mundo como prueba el hecho de haber ganado durante tres años consecutivos mejor DJ por la revista DJ Magazine estará a los platos en esta edición de ASS compartiendo sus mejores mezclas. Este verano contaremos también con la única actuación en España de Brennan Heart & Jonathan Mendelsohn. Dos pesos pesados del hardstyle que unen fuerzas para un directo arrollador sobre el escenario de 'A Summer Story'. 'A Summer Story' no ha olvidado la escena nacional en el cartel, incluyendo a nombres como Andrés Campo, uno de los productores con más proyección internacional, al sevillano Wade que promete hacernos vibrar más que nunca con su set, o Brian Cross que pondrá en pie al Mainstage haciendo que este fin de semana sea tan memorable como las ganas acumuladas. El techno de Amelie Lens no podía faltar en esta nueva entrega de 'A Summer Story'. La belga está en un momento álgido de su trayectoria y ha sido una de las artistas más aplaudidas tras su paso por el festival, esta será su tercera actuación en la Ciudad del Rock. 'A Summer Story' no ha parado de crecer exponencialmente en sus primeras cinco ediciones, con 100.000 asistentes en su última cita en 2019. Durante los días 17 y 18 de junio de 2022, Disorder Events y Fluge Entertainment volverán a convertir Madrid en capital mundial de la escena electrónica.