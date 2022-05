El actor Jack Kehler, cuya carrera abarcó varias películas y programas televisivos, ha fallecido este sábado por complicaciones de leucemia en un hospital de Los Ángeles. Así lo ha informado su hijo a la revista de cultura estadounidense 'Entertainment Weekly'.

Kehler, conocido sobre todo por su interpretación del casero del Dandy en 'El gran Lebowski', tenía cerca de 200 créditos entre televisión y cine y, a lo largo de 40 años delante de las cámaras, trabajó también en películas de directores como Kathryn Bigelow, Tony Scott, David Lynch o los hermanos Coen.

Carrera artística

Comenzó a actuar en la pantalla en la década de 1980 y apareció en películas y filmes hasta su muerte. Interpretó el papel de Harlan-Wyndam Matson en la serie de Amazon 'The Man in the High Castle', así como el de Frank Szymanksi en 'Murder One' y en la miniserie posterior 'Murder One: Diary of a Serial Killer'.

Entre otros papeles, ha hecho apariciones en la comedia de ABC 'I'm With Her' y en la miniserie de 'Fresno' en 1986. Así pues, sus últimas paariciones fueron en 'The Magicians', 'Love', 'Victor' y en la película -aún en producción- 'The Platinum Loop'.

En su aparición popularmente más conocida en 'El gran Lebowski' (1998), Kehler interpretó a Marty Randall, el casero bailarín del Nota encarnado por Jeff Bridges, a quien le pide acudir a una de sus actuaciones y le recuerda la conveniencia de que pague el alquiler del mes.