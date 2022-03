Will Smith pidió disculpas este lunes a la Academia de Hollywood y al humorista Chris Rock por darle una bofetada durante la gala de los Óscar del domingo, minutos antes de ganar el premio al mejor actor. "Mi comportamiento en los Óscar de anoche fue inaceptable e inexcusable", aseguró el actor en una publicación de Instagram. Smith destacó que la violencia es "venenosa" y "destructiva" en todas sus formas y admitió que los chistes a sus expensas "son parte de su trabajo". "Pero una broma sobre la condición médica de Jada (su mujer) fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", argumentó. “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué", añadió.

"Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", explicó Smith en su comunicado de disculpa. El actor también pidió perdón a la Academia, a los productores de la gala, a los asistentes y a los espectadores de todo el mundo. "Me gustaría disculparme con la familia Williams y con la familia 'King Richard'. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso", concluyó.

Acciones y consecuencias

Menos de 24 horas después de entregarle el Óscar al mejor actor protagonista, la Academia de Hollywood abrió una investigación formal contra Will Smith por la bofetada que propinó durante la gala del domingo al humorista Chris Rock por bromear sobre la alopecia de su esposa. "La Academia condena las acciones del señor Smith en la gala de anoche. Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", dijo este lunes la organización en un comunicado.

Los castigos que baraja la institución van desde la suspensión de la Academia, inmediata o temporal, a una reprimenda, o incluso la retirada del premio que ganó el domingo por su papel protagonista en 'King Richard' ('El método Williams').

Desde el mismo instante en el que terminó la ceremonia, varios académicos comentaron a título personal que se daba por hecho que la organización estudiaría algún tipo de consecuencia. No sé hablo de otra cosa en los pasillos del teatro Dolby ni tampoco en la fiesta posterior. De hecho, mientras la mayoría de invitados disfrutaba de las celebraciones, la Academia publicó un escueto tuit donde afirmaba que no apoyaba la violencia "en ninguna forma". La institución distribuyó este lunes a la prensa su código de conducta, que, entre otros aspectos, restringe "el contacto físico no solicitado" y exige que sus miembros se traten con respeto. La última actualización de esta normativa fue en 2017, en plena ola del movimiento #MeToo contra el acoso sexual.

Whoopi Goldberg, que forma parte de la junta de gobernadores de los Óscar, es la única persona que ha reaccionado públicamente al entuerto, asegurando en el programa 'The View' que, si bien la bofetada tendrá "algunas consecuencias", no ve la retirada del Óscar como una medida plausible.

Las disculpas de Smith no son suficientes

En un intento de redimirse, durante su discurso de agradecimiento por el galardón, Smith pidió disculpas a la Academia, pero no a Rock. "Quiero disculparme con la Academia y quiero disculparme con todos mis compañeros nominados: este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio", dijo ante la mirada atónita del público presente, que enmudeció durante su larga intervención.

Minutos antes, Rock había salido al escenario del teatro Dolby para presentar el Óscar al mejor documental e hizo una broma acerca la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la teniente O'Neil de la película de Ridley Scott. Después de que Pinkett-Smith cerrara brevemente los ojos en un gesto de fastidio, su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada a Rock. "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritó Smith ante el desconcierto generalizado. Esa frase fue censurada en la emisión televisada para Estados Unidos pero se escuchó perfectamente en otras partes del mundo, que durante la pausa publicitaria muchos presentes en la ceremonia trataron de buscar en sus teléfonos mientras Smith recibía consejos de su publicista y de Denzel Washington.

El discurso posterior del actor, en el que se defendió como "protector" de su familia y afirmó que "el amor lleva a hacer locuras", fue muy criticado por algunos usuarios en redes sociales, que señalaron que tales comentarios eran propios de una relación tóxica y que Jada podía defenderse por sí misma.

Chris Rock descarta presentar cargos

Asimismo, las redes sociales también reprocharon la broma de Rock, que llegó inmediatamente después de otro comentario en el que el humorista -conocido por su provocación- se refirió a Penélope Cruz como "la mujer de Javier Bardem", sin llamarla por su nombre, lo que muchos vieron como un gesto machista.

La Policía de Los Ángeles informó que Rock no ha presentado cargos contra Smith por la agresión. "Las entidades de investigación de LAPD (Policía de Los Ángeles) están al tanto de un incidente entre dos personas durante la ceremonia de los Premios de la Academia", dijo el departamento policial a los medios de comunicación. "El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se negó a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación", agregó la policía.