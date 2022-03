Los cantantes de género urbano, el rapero Rels b y Kidd Keo, vuelven a combatir a través de las redes sociales con dos canciones firmadas con sangre y muy malas intenciones. El conflicto, que surgió por 2015, reaparece debido a la canción, publicada hace unas semanas, titulada 100 Trucks. Esta canción molestó a Keo debido a que supuestamente se le hacían referencias vejatorias en la letra de la canción tales como: "Sácate mi nombre de tu boca", "Tú eres una rata y siempre lo has sido" o "Por aquí pegamos to' los temas sin entrar en radio ni en Viva Latino". Se puede llegar a entender que estas frases hacen referencia al alicantino por las rencillas que tuvieron hace siete años, aunque después, cuando 'el flaco', respondió al beef, negó estas acusaciones.

OJALÁ, pero eres un ratón 🐁 🐀 https://t.co/Qqfrcig2ry — Kidd Keo (@KiddKeo95Flames) 14 de marzo de 2022

Esta primera canción hizo que Kidd Keo se sintiera humillado y decidió responder con unas stories por Instagram anunciando una canción dedicada al mallorquín. A los pocos días se publicó la canción "Kidd Keo - SUSHI (Cry Video)", que se sitúa en el puesto número 10 de las tendencias de YouTube.

En la portada que aparece en YouTube y en las plataformas de música en streaming , hace referencia al disco de Rels B, Boys Don´t Cry, que consiguió doble disco platino. Keo caricaturizó este título por This Boy Cry, y colocó la silueta de Rels en una pieza de sushi siendo agarrada por unos palillos.

Dentro del beef hay referencias directas al cantante mencionado como: "porque nunca has hecho canción con el Keo vives comido de ego", "porque por un dólar abandonaste a los de calle", "seguro que no apareces si armo un conci´ por tu city", entre otras frases que desprecian al cantante. Aunque todo el tono de la canción está orientado a humillar a Rels, como se acostumbra a hacer en estas refriegas urbanas.

Keo aprovechó el logo de la canción y, a través de su marca de ropa, lanzó una serie de camisetas para venderlas a sus seguidores y promocionar el tema. A lo que Rels respondió con una canción subida sin derechos de autor para que alguno de sus fans publicara el tema y ganase dinero con su música. Esto retrató al alicantino y Rels demostró que se aprovecha de sus fans para ganar dinero mientras él regala su música.

La respuesta al beef de Rels B fue lanzada por varios canales de YouTube Rels B - Rip Kidd Keo y con las dos piezas de la batalla se armó el debate por las redes sobre cual de las dos canciones es mejor o cual es el ganador del choque.

La canción tiene muchas frases y referencias a situaciones que vivieron los dos artistas en los años anteriores "ya en el 2015 me comías los huevos, siempre fuiste fan, eso no es nada nuevo", "me da pena hasta tirarte de lo tonto que eres", "Warner me ofrecía el doble de lo que tu tienes, tu jefe me dijo -pide Dani ¿Cuánto quieres?", "¿Por qué no publicas lo que hablas con menores", son algunas de las frases que atacan a Kidd Keo.