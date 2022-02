La nueva edición de 'La Regenta' está presentada y anotada por el crítico literario Ignacio Echevarría (Barcelona, 1960).

¿Cuáles han sido los mayores obstáculos a la hora de abordar esta edición?

No puedo exagerar a este respecto. 'La Regenta' cuenta con un buen número de excelentes editores y estudiosos que me han precedido y que han investigado a fondo todos sus aspectos y esclarecido casi todos sus enigmas. Mi problema ha sido más bien abrirme paso entre tanta información acumulada.

¿Fue un libro importante en su vida como lector?

Sí, sin duda. Lo leí siendo muy joven y recuerdo muy bien el impacto tan fuerte que me produjo. El final de la novela es estremecedor, y muy difícil de olvidar.

¿Por qué se prescinde del prólogo de Galdós? ¿Qué otros aspectos de la novela ha modificado para ponerla al día?

La edición que he preparado para Alba es una edición divulgativa, eminentemente servicial. No es en absoluto una edición crítica, sino simplemente anotada para facilitar las cosas a un lector corriente. No hemos alterado en absoluto el texto, por supuesto, que se da en su integridad. Pero sí hemos normalizado la puntuación y hemos adaptado a los usos del presente el empleo todavía vacilante que hace Clarín de las comillas cuando se sirve del discurso indirecto libre, una técnica flaubertiana que todavía estaba “en rodaje”, por así decirlo, en su época. En cuanto al prólogo de Galdós, que es un prólogo de circunstancias, solicitado por Clarín, es importante desde el punto de vista de la historia de la literatura pero muy poco relevante para el lector actual. No tenía lugar en una edición moderna sin ínfulas filológicas.

¿Alba Clásica siempre es una garantía de calidad?

Para mí, sí. Tiene al frente a uno de los mejores editores españoles, Luis Magrinyà, que es encima uno de los mejores escritores españoles. Esto suena a peloteo pero es verdad. Para mí ha sido una alegría que Luis contemple ¡por fin! incluir en la colección a autores españoles, y que haya empezado a hacerlo con un novelón que puede competir sin complejos con cualquiera de los publicados hasta la fecha, traducidos de otras lenguas, ya se trate de Zola, de Eça de Queiroz o de Turgeniev, por sólo dar tres nombres.

¿Ha descubierto algo de la novela que le sorprendiera?

A estas alturas cuesta pensar en hacer “descubrimientos” en 'La Regenta'. Pero sí he observado dos cosas. Primero, cómo Clarín, que escribe bajo la presión de las fechas, y que no tiene experiencia en la novela larga, va adecuando progresivamente su estilo, y mejorándolo, de modo que la novela crece en interés y calidad conforme avanza, denotando un aprendizaje sobre la marcha muy notable. Por otro lado, leída desde el presente, la novela abruma por el peso tan aplastante que en ella tienen el clero y las creencias católicas.

¿Qué aspecto le interesa más? ¿Algún punto débil?

El retrato que la novela ofrece de la España de la Restauración es todo un máster en historia contemporánea que contribuye a entender muchas claves de nuestro presente, empezando por la textura clase política y sus hábitos de corrupción. En este sentido, su vigencia es indiscutible. La fuerza de su observación es admirable. También su sentido del humor. Su punto débil quizá se halle en los primeros capítulos, algo vacilantes y toscos, como ya he apuntado. Pero enseguida la novela cobra un brío y una agudeza apasionantes.

¿Aquella sociedad de provincias sigue vigente?

En amplísima medida sí, me temo que por desgracia. Aunque la novela transcurre, como es sabido de todos, en Oviedo, su retrato de la España provinciana, concentrada hoy en el interior de la península, en la España vaciada, sigue siendo valedero. La España que vota a Vox, allá y aquí, comparte no pocos rasgos de la sociedad vetustense: su pacatería, su moralismo, su pequeñez de miras, su caspa.

¿Qué puede aprender un lector joven de 'La Regenta'?

Muchísimo. De entrada, eso mismo que he observado antes y que quizás constituya la principal dificultad de la novela para ese lector joven: la presencia apabullante que tuvo –y según dónde sigue teniendo– en la vida española del clero y de sus jerarquías, la religión católica. La anotación ha sido especialmente sensible a este respecto. Había que procurar al lector joven pistas básicas acerca del significado de tantos objetos, de tantos ritos de los que apenas cabe pensar que tenga noticia. De hecho, mientras releía la novela no dejaba de preguntarme de qué modo podía leerla y comprenderla un lector que no ha recibido ninguna instrucción religiosa, ni sabe nada de la liturgia católica ni de sus sacramentos. Es todo un mundo de sotanas que hoy puede antojársele a ese lector enormemente extraño, exótico, marciano. Asomarse a ese mundo, y apreciar el peso que ha tenido y que en ciertos lugares sigue teniendo, constituye toda una razón para recomendar la lectura de la novela.