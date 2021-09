Los meses y meses de pandemia y tapón discográfico a la espera de un mejor escenario (literalmente) para rentabilizar en vivo los álbumes recién editados parecen anunciar su final, tras un verano inesperadamente potente en lanzamientos y un otoño destinado a descorchar del todo una temporada burbujeante como pocas.

Si el estío ha regalado grandes discos a cargo de figuras como Billie Eilish, The Killers, Lorde, Halsey, Chvrches o Villagers y bombazos comerciales como el 'Donda' de Kanye West, con el que a partir de este viernes se batirá el podio con 'Certified Lover Boy' del mismísimo Drake, se espera que en las próximas semanas desfilen en las tiendas y plataformas digitales otros gigantes de la industria.

'Senjutsu' de Iron Maiden (también este 3 de septiembre), 'Jose' de J Balvin (10 de septiembre), 'Music of the Spheres' de Coldplay (15 de octubre) e 'Equals' de Ed Sheeran (29 de octubre) son algunos de los confirmados en un calendario listo para las sorpresas, que observa de refilón a Adele, Rihanna, Beyoncé, The Cure, Red Hot Chili Peppers o The Weeknd, entre otros.

Septiembre arranca muy fuerte. Este viernes, además de Iron Maiden y Drake, se publica lo nuevo de Imagine Dragons ('Mercury - Act 1'), Manic Street Preachers ('Sometimes I Might Be Introvert') y Jhay Cortez ('Timelezz').

El día 10 será el turno de la electrónica elegante y emocional de James Blake ('Friends That Break Your Heart'), el rock intrépido y sello británico de The Vaccines ('Back In Love City') y lo nuevo de una de las últimas grandes triunfadoras de los Grammy, Kacey Musgraves ('Star-Crossed').

Esa jornada, además, se podrá escuchar al completo 'The Metallica Blacklist', es decir, el célebre "álbum negro" de Metallica que, con motivo de su 30 aniversario, se renueva con medio centenar de colaboradores como J Balvin, Juanes, Miley Cyrus, Elton John, Biffy Clyro, Mon Laferte o David Gahan (Depeche Mode).

Lil Nas X, que se llevó por delante el récord de 'Despacito' con el número 1 más longevo hasta el momento en la historia de EE.UU., intentará revalidar con 'Montero', su nuevo disco, las expectativas que ya han generado el tema del mismo nombre o 'Industry Baby'.

Eso será el 17 de septiembre, el mismo en el que se publicará 'Local Valley' del sueco de ascendencia argentina José González, así como 'Lindsay Buckingham' (primer disco en solitario en una década del exmiembro de Fleetwood Mac del mismo nombre) y 'Firebird', de Natalie Imbruglia, en sequía creativa desde 2015.

Octubre aparece de momento con menos lanzamientos confirmados, pero no menos impactantes, pues será el mes de Ed Sheeran y Coldplay, pero también el escogido por Lady Gaga y Tony Bennett para su rencuentro en 'Love For Sale' (día 1) y el del rock estimulante de The War On Drugs en 'I Don't Live Here Anymore' (día 29).

Diva de divas, Diana Ross publicará el 5 de noviembre 'Thank You', su primer álbum de estudio en 20 años, mientras que Damon Albarn, sin el resto de Blur, editará 'The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows' el día 12, el mismo en el que la girl band Little Mix presentará su primer trabajo en formato de trío, 'Between Us'.

Entre los que aún no tienen fecha, pero que ya han dado señales inequívocas de retorno sacudiendo las listas de ventas con sus primeros sencillos, están The Weeknd ('The Dawn Is Coming') o Camila Cabello ('Familia').

No sería extraño que Beyoncé, maestra de la sorpresa, diese la campanada en cualquier momento. De hecho, confirmó a Harper's Bazaar que ha pasado un año y medio en el estudio probando nuevos sonidos para dar continuidad al fin a 'Lemonade' (2016).

Es la misma situación que desde hace meses (años en algunos casos) arrastran otras artistas como Rihanna (ocupada en sus otras empresas, lleva sin publicar nuevo material desde "Anti", de 2016), Adele (a la que se esperaba a principios de este año) o la española Rosalía, que ha de revalidar su condición de figura internacional.

Además, los mentideros musicales tienen la vista puesta en Red Hot Chili Peppers, con el atractivo añadido del retorno a la guitarra de John Frusciante, así como en The Cure, Morrisey ('Bonfire of Teenagers'), la leona del hip hop Cardi B, así como en Alicia Keys y Janet Jackson (ambas con discos varias veces aplazados, 'ALICIA' y 'Black Diamond', respectivamente).

Alejandro Sanz confirmó además a Efe que actualmente está dándole el punto final al álbum que tomará el relevo a '#ElDisco' (2019). "Unos días me fascina y otros no. Son las eternas dudas. Pero va muy avanzado y, cuando supere esas dudas, a ver si para este año podemos tener algo", pronosticó.

Sí están confirmados los nuevos trabajos de Fito y Fitipaldis (24 de septiembre), Mikel Erentxun rodeado de amigos para reimaginar su repertorio (8 de octubre) y DePedro (22 de octubre). También, aunque sin fecha, los de Vetusta Morla, Leiva, Carolina Durante y Lori Meyers, así como los de Malú, Melendi, Alfred García y Antonio José, entre muchos otros.