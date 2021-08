La Reina se erigió ayer en protagonista del Atlàntida, festival que celebró su gala de clausura en un patio de la Misericòrdia tomado por más de 300 entregadas personas. Dos grandes del cine, la actriz Judi Dench y el director Stephen Frears, se llevaron los aplausos, y también los premios, los Masters of Cinema, de manos de una doña Letizia que retomó así su agenda oficial tras el fallecimiento, el pasado martes, de su abuela paterna, la periodista Menchu Álvarez del Valle.

«Nunca me imaginé que 70 años después de enamorarme de esta isla, en 1950, cuando vine por primera vez, me darían un premio aquí. Estoy profundamente emocionada», confesó Dench tras recoger el galardón de manos de una Letizia que no dejó de aplaudir y que incluso se llevó las manos al pecho en señal de admiración hacia la actriz británica, quien acudió a la gala en compañía de su actual pareja, David Mills.

El director del Atlàntida Film Fest, Jaume Ripoll, señaló durante su discurso que el Atlàntida ha subido en esta edición no un escalón sino «un piso, una montaña, hemos crecido. Atlàntida es un continente perdido que queremos descubrir, como nuestras películas (...), un festival que ambiciona ampliar espectadores y que sabe que no cambiará el mundo, pero sí quizá a algunas personas».

Entre las personalidades presentes en la clausura del festival se encontraban el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, en representación del gobierno de España; la presidenta del Govern, Francina Armengol; el presidente del Parlament, Vicenç Thomas; el alcalde de Palma, José Hila; y la presidenta del Consell, Catalina Cladera.

Tras la entrega de premios se proyectó la última película del Atlàntida en esta edición, El jefe político, un clásico del cine mudo, del año 1925, desaparecido durante décadas y recuperada gracias a la Filmoteca Española, cuyo director adjunto, Carlos Reviriego, estuvo ayer en la Misericòrdia, y el Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca. Una producción francesa que se rodó en Palma y Bunyola, y que aborda temas como el descrédito de la política.