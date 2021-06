Najwa Nimri no era consciente de lo impreso que estaba el bolero en su memoria musical más primigenia hasta que una mañana, en pleno confinamiento, se despertó con una canción en la cabeza que solía entonarle su madre, 'Muñequita linda', y se embarcó en una aventura insospechada para actualizar el género.

"Estando encerrada en la montaña, empecé a prestarle atención a canciones que había cantado toda la vida, que me cantaba mi madre. Yo se las mandaba a Josh Tampico y él me las devolvía producidas. La primera vez tuve que preguntarle qué era eso. ¿Un bolero? Y es que pensaba que mi relación con este género era nula", confiesa a Efe.

Así lo contaba en la nota de prensa: "Originalmente yo no tenía cultura de la música de los años 40 y 50. En casa, con dos padres médicos, escuchábamos poca música. Y luego crecí en Bilbao, una ciudad que vivía al ritmo del nuevo rock británico".

A pesar de ello, este viernes publica 'Ama' (Mushroom Pillow), cuyo título alude tanto a la inspiración materno musical que ha promovido este octavo álbum de estudio en solitario, como al imperativo del verbo "amar", que recoge 10 versiones del cancionero clásico sentimental de Latinoamérica, del citado 'Muñequita linda' a 'Mira que eres linda', pasando por 'Reloj' o 'Perfidia'.

"No están todas las que me cantaba mi madre, solo algunas, y otras que me gustaban después de descubrir el hilo conductor de este trabajo", explica sobre el repertorio, que aún se expandirá más en los próximos meses con nuevos lanzamientos.

Como intérprete, afirma que sumergirse en este género de "historias factibles y coherentes" le ha resultado "fácil y bonito", igual que el proceso general de elaboración del álbum, mucho menos arduo que el previo 'Viene de largo' (2020), un acercamiento al urbano latino y el trap en el que invirtió seis años de idas y vueltas.

"Esta vez no había que crear los temas y los beats ya estaban elaborados y discutidos desde el disco anterior, así que ese paso ya lo teníamos ganado", cuenta Nimri, que entona los temas con ese aire de Rita Hayworth con el que aparece en la portada.

El resultado, sin perder su esencia de clásico, consigue en efecto darle una pátina de contemporaneidad. Para ello, la premisa fue "meter pocos instrumentos, una trompeta en vez de una orquesta" por ejemplo, en busca de una estética minimalista al estilo de Nat King Cole frente a las versiones tradicionales más "grandilocuentes".

"Hacerlo moderno tuvo que ver más con quitar que con poner", subraya.

Tan sorprendente como este acercamiento a un género que parecía ajeno a sus coordenadas musicales son algunos de sus colaboradores, véase el cantaor Israel Fernández o Pablo Alborán. "Con él buscaba un toque clásico", argumenta, "pero nunca pensé que me diría que sí".

"Los dos cantan que te cagas. Es muy apabullante por ejemplo cómo entra Israel en 'Solamente una vez'; yo le decía en la grabación que yo le hacía la cama y que él hiciese lo que quisera dentro", rememora.

También aparece el actor Álvaro Morte, compañero en la serie de televisión "La casa de papel", con el que ha compartido "momentos muy duros de rodaje en los últimos meses".

"Estábamos embajonados por las circunstancias, de PCR en PCR y con gente del equipo cayendo enferma constantemente. Le dije que se viniera a hacer música un día y probamos, sin saber si eso iría adelante, y elegí la canción en la que más pudiera hablar con esa voz maravillosa que tiene", revela sobre la génesis de su "Acércate más".

Y es que este álbum, como todos en su carrera, "incluso los más oscuros", ha tenido algo de solaz. "Son canciones que ayudaron a la gente a sobrellevar el día a día en la posguerra y en el confinamiento ha habido algo de eso, salvando las distancias, porque también había gente muriendo", reflexiona Nimri.

Con una agenda repleta de compromisos para los próximos meses, que incluyen más rodajes y su incursión en un "reality ficcionado" para Netflix, "que es un experimento" titulado "Insiders", de momento no se ha planteado la vida de este álbum en directo, ni tampoco la de aquel "Viene de largo" que se quedó sin gira a causa de la pandemia.

"Tocaré cuando toque tocar. Estoy esperando a que la cosa sea más libre. En realidad, voy sin plan. De hecho, alguien que tiene un plan no saca un disco como este", avisa.