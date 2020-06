El Prado reabre sus puertas a través de 'Reencuentro'

El Museo Nacional del Prado reabre este sábado 6 de junio sus puertas con una entrada limitada a 1.800 personas al día y un recorrido único por una selección de las obras más emblemáticas del museo, que lleva por título 'Reencuentro' y que se podrá visitar hasta el 13 de septiembre, tal y como han anunciado este jueves en una rueda de prensa celebrada en el auditorio el presidente del Patronato, Javier Solana, el director artístico, Miguel Falomir, y la directora adjunta de Administración del Museo del Prado, Marina Chinchilla.

Para este regreso, el museo ha preparado el recorrido 'Reencuentro', que discurre por la Galería Central y las salas adyacentes, en las que el visitante podrá ver un total de 249 obras, de las cuales 190 han sido trasladadas para concebir un itinerario diferente en el que, más allá del orden cronológico o por escuelas, plantea diálogos y asociaciones. Tal y como ha explicado Falomir, de esta forma se podrá ver juntos el 'Saturno devorando a un hijo' de Rubens y el 'Saturno' de Goya, o la reunión por primera vez, desde al menos 1929, de Las Meninas y Las Hilanderas, junto a un "retablo" integrado por los bufones de Velázquez y retratos.

El recorrido se ha concebido de manera unidireccional, con la entrada por la Puerta de Goya y la salida por la Puerta de Murillo. En la entrada, según ha explicado Chinchilla, los visitantes tendrán gel hidroalcohólico, se desinfectará la suela de los zapatos y se comprobará la temperatura corporal del visitante, que no podrá superar los 37,5 grados y que, en ese caso, podrá obtener la devolución de la entrada. Además, no habrá consigna, por lo que recomiendan no realizar la visita con bultos. Del mismo modo, y para garantizar la seguridad sanitaria, el museo ha desarrollado un sistema de ventilación para minimizar "al máximo" los riesgos.

Durante el primer fin de semana las entradas serán gratuitas y después tendrán un descuento del 50 por ciento hasta septiembre. En cualquiera de los casos, y también para las horas gratuitas del final del día, la compra se realizará vía "online", con el fin de evitar "filas y aglomeraciones" en las entrada.



Pérdidas

En cuanto al impacto financiero en el museo desde que cerró sus puerta el pasado 11 de marzo, la directora adjunta de Administración del Museo del Prado, Marina Chinchilla, ha señalado que el museo ha dejado de ingresar siete millones de euros, tanto en las entradas como en el alquiler de espacios o los ajustes de los patrocinios, que en algunos casos han sido aplazados a 2021.

Preguntado por el proyecto del Salón de Reinos, Solana ha indicado que hasta el comienzo de la pandemia el museo tenía un "plan de desarrollo en principio no va a cambiar", aunque ha reconocido que no se sabe qué ritmo llevará, ya que dependerá de los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, ha manfiestado que tiene "confianza" en que se movilizarán los recursos necesarios para llevarlo a cabo "en un tiempo razonable", aunque ha reconocido que no se sabé "qué pasará con la economía del país".

Solana ha señalado que, por las conversaciones que ha mantenido, cree que la "voluntad es que el museo mantenga la financiación o supere la pactada". "Es verdad que va a haber muchos recortes presupuestarios, imagino, pero esperamos mantener los pactos ya firmados", ha subrayado.

Al inicio de su intervención, Solana ha reconocido que "habrá un tiempo en el que habrá que jugar solo con lo que hay en el museo", por lo que se descartan de momento los intercambios con otras instituciones. No obstante, el director del Museo, Miguel Falomir, ha precisado que el museo mantiene los "compromisos" adquiridos y ha asegurado que no ha retirado ningún préstamo. En este sentido, ha destacado que la Covid-19 ha tenido un "efecto devastador" y ha indicado que "hasta que no haya una vacuna" el museo, como el resto del mundo, estará sujeto a los "imprevistos".

Falomir ha señalado que entre el 60 y el 85 por ciento de los visitantes de los grandes museos son turistas o extranjeros y aunque piensa que tardará, confía en que "el turismo volverá a llenar los museos". En esta línea, el director del museo ha admitido que en el pasado se han cometido "excesos" y "aglomeraciones" entre los visitantes ante ciertas obras de arte, lo que ha impedido una visita placentera, y no descarta llevar a cabo en el futuro medidas y "cierto aforamiento permanente", algo que ya se puso en práctica en exposiciones como la del Bosco.