J.K. Rowling revela el origen secreto del personaje de 'Harry Potter' Severus Snape

Como parte de su contribución a los Pottermaniacos durante la cuarentena, la autora de Harry Potter J.K. Rowling ha estado desmintiendo una serie de mitos en torno a los orígenes de su obra y de los personajes. Y también aclarando de dónde sacó la inspiración para algunos célebres nombres, como el del profesor de Pociones Severus Snape.



El curioso nombre del personaje interpretado por Alan Rickman en el cine -Severus, que suena a tipo serio y que acata las normas- se debe a una calle por la que la autora solía pasear cuando pensaba en su mundo mágico. Severus Road, ubicada en Clapham, Inglaterra.







Real Harry Potter inspiration alert: I walked past this sign every day on my way to work when I was living in Clapham . Much later - post-publication - I revisited the area & suddenly realised THIS was why 'Severus' had leapt into my head when thinking of a 1st name for Snape. pic.twitter.com/q5wzsQb3m9