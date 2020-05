El FIB suspende su edición de 2020 y empieza el reembolso de 37.000 abonos

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha anunciado este lunes la cancelación de su edición de 2020, prevista entre el 16 y el 19 de julio, por la situación sanitaria por la pandemia de la Covid-19 y ha activado ya el reembolso de los más de 37.000 abonos comprados hasta la fecha.



El FIB había anunciado en su cartel de 2020 a artistas como Liam Gallagher, Khalid, Vampire Weekend, Foals, The Libertines, Two Door Cinema Club, Martin Garrix, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora y The Lumineers, entre otros muchos, y con esos 37.000 abonos vendidos había "recuperado lo más importante de todo, la confianza del público, que se ha volcado más que nunca", señala la organización en un comunicado.



La empresa que organizaba por primera vez el FIB, The Music Republic -que lleva también el Arenal Sound, entre otros-, ha anunciado también a través de redes sociales: "Con todo el pesar de nuestro corazón lamentamos anunciar la cancelación del FIB 2020 debido a la situación de emergencia mundial que estamos viviendo".



En el mismo comunicado, aseguran que "lo primero" para ellos siempre es la salud del público, "así como el bienestar de todos los artistas y fibers de alrededor del mundo que viajan hasta Benicàssim".



Asimismo han agradecido los "cariñosos comentarios positivos y de apoyo" que han recibido, y han explicado que está siendo "un momento complicado" dentro y fuera de España "y es más necesario que nunca que la música siga sonando".



FIB WILL STRIKE BACK! ????



"Muy pronto volveremos a vernos, a sentir la arena de la Costa del Azahar en los pies, la brisa del Mediterráneo en la cara y los abrazos de nuestros amigos al cruzar la entrada del festival segundos antes de hacernos una foto sobre esa imagen de FIB que año tras año nos espera impacientemente para darnos la bienvenida y encaminarnos", añaden.Del mismo modo comunican que ya se puede proceder al reembolso de la entrada y de los productos comprados en la web del festival a través de un formulario,La devolución del dinero se hará en un plazo de 30 días desde que se cumplimente el mismo.También se devolverán las entradas adquiridas en Festicket y los empadronados en Benicàssim, que adquirieron entrada física, podrán solicitar el reembolso el 2 de junio en el Polideportivo Municipal.The Music Republic gestiona además otros festivales en la Comunitat Valenciana, como el Festival de Les Arts en València, que trasladó sus fechas desde junio a octubre, y elde Burriana, sobre el que todavía no se han pronunciado.