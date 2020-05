La 'nueva' canción de AC/DC compuesta con inteligencia artificial

Si hay algo monolítico e inalterable en la cultura popular de nuestro tiempo es AC/DC. Y llevan treinta años por lo menos haciendo la misma canción acrecentando su leyenda con cada nuevo disco a pesar de ello.

Esta axioma ha llevado al youtuber Funk Turkey ha crear una canción de AC/DC titulada 'Great balls' usando inteligencia artificial. Y el resultado es lo que todos esperamos: un himno de AC/DC.

Para empezar, puso todas las letras de las canciones del grupo en un software de modelado que, basado en el modelo de las cadenas de Markov, escogió las frases más populares.

Luego se dividieron los resultados usando algoritmos predictivos para componer una nueva canción. Las letras se generaron en lyrics.rip antes de que se agregaran instrumentación y voces sobre la pista.

"Puse las letras de AC/DC en un bot y le pedí que escribiera una canción", explica el youtuber, que luego cantó sobre una base instrumental: "Quiero decir que cantar como Brian Johnson es extremadamente duro".

El sistema de inteligencia artifial creó así un texto con las palabras más repetidas en las canciones de la banda, y remató la faena creando una pista de acompañamiento que bien podría haber salido de la cabeza de Angus Young.

No puede decirse que la letra tenga mucho sentido, pero desde luego sí que capta la esencia de AC/DC: "She got great balls and big balls / Too many women with the balls / Seems like a bone given' the balls / A whole lotta woman 'cuz I'm a ball."