Elvira Lindo: "Prefiero un machista de la época de mi padre a algunos de ahora"

"Prefiero un machista de la época de mi padre a algunos machistas que veo ahora", ha señalado la escritora y periodista Elvira Lindo, que regresa a la novela tras 10 años con 'A corazón abierto', donde relata la historia de amor de sus padres y con la que homenajea a una generación "literariamente muy olvidada".

Elvira Lindo (Cádiz, 1962) ha presentado este jueves su nueva novela, editada por Seix Barral, en un encuentro con periodistas en el que ha recordado que la generación de sus padres, la de los niños de la guerra, estuvo "muy poco educada sentimentalmente". "Pero no me imagino en mi padre esa burla que veo a veces escrita en los periódicos o que a veces yo he soportado en mí misma", una agresividad que cree que es algo nuevo, ha opinado Elvira Lindo.

La escritora asegura que llevaba preparándose toda la vida para escribir 'A corazón abierto' pero que ha sido ahora, cuando sus padres ya no están, cuando ha podido hacerlo convirtiéndoles en personajes de una novela, porque ambos tenían suficiente empaque para serlo. Y los muestra a través de las diferentes voces de Elvira Lindo: su voz de niña, de adolescente y de adulta, ha explicado la escritora, que sostiene que no son unas memorias, sino una novela que ha sido para ella un "viaje sentimental" que ha resultado "bueno" aunque haya salido muy cansada.

"Es una historia de amor contada por una hija, un punto de vista diferente" porque, ha dicho, siempre se habla de los padres como tales, cuando son personajes con suficiente empaque y atractivo propio como para ser algo más.

Y les ha dedicado una investigación como si hubiera tenido que escribir sobre personajes históricos, ha indicado Elvira Lindo, que ha reconocido que lo más importante para ella era que sus hermanos se sintieran bien con este libro. "Porque mi hermana iba andando por la calle y se encontró con mis padres en el escaparate", ha bromeado Elvira Lindo, que asegura haber huido en su relato tanto del "almíbar" como de los ajustes de cuentas: "son personajes literarios y están con todo su atractivo, con todas sus sombras".

Pero ha insistido en que no quería que su libro fuera un anecdotario de su vida ni una crónica familiar "para que todo el mundo estuviera contento".



Investigación sobre una generación

Su padre, recuerda, tenía un carácter "avasallador", era un "desarraigado", mientras que su madre, que murió cuando ella era adolescente, era lo contrario. Y explica que habría sido fácil decir que él era un machista y ella una persona dócil, pero "quería ir más allá, no juzgarles porque vivieron en una época diferente a la mía". A ambos, dice, les ha ido entendiendo conforme escribía la novela.

Porque en 'Corazón abierto', Lindo cuenta la historia de "un amor excesivo": "se querían a la manera imperfecta y dañina en que el hombre celoso ama a su mujer, y la mujer débil y enamorada se rinde a la locura".

La novela recorre también todo un país a lo largo de una época de grandes cambios a través de una generación, la de sus padres que está "literariamente muy olvidada" entre aquellos que hicieron la guerra y se fueron al exilio y la de los que fueron jóvenes en la década de los 80.

Así, agrega, su libro es una investigación sobre una generación "que se quejó muy poco: tenían pocos salvavidas, no tenían explicaciones psicológicas sobre ellos mismos. Se quejaron poco, se justificaron poco y tiraron para delante". Y reivindica a estas mujeres y hombres que se concentraron en sobrevivir, personas corrientes para las que ha querido hacer "un acto de justicia".