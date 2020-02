Warcry: "El heavy, con otros apoyos, se multiplicaría"

La primera edición del festival Escena Rock congrega este sábado 15 de febrero en IFEMA a lo más granado del heavy patrio, con nombres tan ilustres como Warcry, Obús, Ñu, Saurom, Leo Jiménez, Dark Moor y Lèpoka.

Un cartel de peso que adquiere aún más relevancia al haber anunciado Warcry un parón indefinido después de este paso por Madrid, que será el último hasta quién sabe cuándo. "No sabemos cuanto tiempo será", admite a Europa Press el vocalista Víctor García. "Son muchos años. El problema más que nada es la dinámica de trabajo, que ha llegado a ser un poco monótona y eso no es lo mejor para la creatividad, ni para nada en la vida, de hecho. Así que la idea es tomarnos un respiro", prosigue.

Bromea el cantante al reconocer que podrían haber parado "sin decir nada", pero se sintieron un poco empujados por esa presencia continua en redes sociales que parece ahora obligatoria: "Ya sabes cómo son los seguidores de los grupos, se iban a extrañar".

Confiesa en este punto cierto sentimiento de "incertidumbre" ante el futuro, más que nada porque "llevas tanto tiempo haciendo algo que parar es complicado, es una decisión extraña". "No tener nada en el horizonte se hace raro", asegura después de casi veinte años de Warcry.

"Todas las bandas del Escena Rock son enormes", remarca Víctor centrándose ya en esta cita del fin de semana en la capital, organizada por Planet Events, una gran promotora nada habitual en el mundo del rock más duro o el heavy.

Esto le parece al vocalista "una apuertura de ideas" que le va muy bien "al heavy para quitarse de encima esa leyenda un poco negra e intentar normalizar las cosas". "Espero que salga fantástico para que esto no deje de pasar", apostilla.

Y aún añade: "Antiguamente todavía podías hablar de drogas, alcohol o un público escandaloso que rompía cosas... Nosotros hacemos 18 años este año y desde casi al princpio, cuando hablamos con promotores, dueños de salas e incluso los que tienen que barrer, siempre nos dicen que el público heavy es una maravilla comparado con otros estilos".



Seguimiento en redes

Concede entonces Víctor cierto arrinconamiento del heavy en la actualidad -a pesar de lo cual Warcry cuenta con 345.000 seguidores en Facebook, 50.000 en Twitter y 62.000 en Instagram-, por lo que plantea: "Lo bueno que tenemos todas las bandas heavies es que ya contamos con ello, sabemos que dependemos de nosotras mismas, algo que dentro de lo que cabe no es malo tampoco".

"También es verdad que con otros apoyos y plataformas nos multiplicaríamos. No podemos llegar a donde llegan otros grupos de otros estilos, pero tenemos un público que sigue los discos, que escucha mucha música. Todo tiene un pro y un contra, hay que vivir acorde a los tiempos y manejarse", reflexiona.

Comparte entonces divertido el vocalista una anécdota sobre la percepción que la gente puede tener del heavy metal: "Yo juego al futbol en un equipo de veteranos y un colega de 27 años me soltó eso de que sin pelo no puedes ser heavy. Y yo le respondí '¡pero si hay 200 grupos de gente calva!'. No tiene nada que ver".

"Lo que hubo no lo va a volver a ver", admite, eso sí, sobre la popularidad de un género que vivió su esplendor entre finales de los setenta y los ochenta del siglo pasado: "Es importante el espacio-tiempo. Hay una película ahora, 'Yesterday' se titula, que es muy entretenida. Pero tengo mis dudas de que la música de los Beatles funcionara hoy como en su momento".

Por eso, afirma que "cada concierto de rock o de heavy, sea del tamaño que sea, es una pequeña victoria". Y para terminar, anima a asistir al Escena Rock porque es una oportunidad "seguramente única" para "disfrutar" de todas estas bandas juntas. "Es un cartelazo, la verdad", remata.