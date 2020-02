El susto de Madonna durante un concierto en Londres: "¡Qué os jodan, hijos de puta!"

La cantante norteamericana Madonna no gana para disgustos. Su actual gira mundial 'Madame X Tour' ha sufrido contratiempos poco habituales en los espectáculos de la reina del Pop debido a una lesión de rodilla de la que la intérprete de 'Like a Virgin' parece no recuperarse por completo.



Madonna tuvo que cancelar varios espectáculos en Estados Unidos debido a los "insoportables" dolores provocados por los problemas que arrastra en su pierna y cuya gravedad y origen se desconocen. En esta gira actual la que la cantante ha cambiado los grandes estadios por pequeños teatros con menor capacidad para, según explicó, realizar presentaciones más íntimas y cercanas a sus seguidores.



Esto ha motivado que la artista realice espectáculos durante muchos días ininterrumpidos, algo poco frecuente en las anteriores giras, cuando al cambiar de país, el montaje del escenario y el transporte de todo el séquito personal de la 'ambición rubia' obligaba a realizar descansos entre una actuación y la siguiente.



Así, durante su estancia en Londres, Madonna ha cancelado al menos dos fechas, el 4 y el 11 de febrero, en el Palladium de Londres porque "hacer 3 shows seguidos es demasiado" para su cuerpo, explicaba la propia cantante en sus redes sociales. De hecho, tal como relataba, su equipo médico insiste en que se tome un día libre después de cada actuación, algo que ya ha confirmado que no hará.



La lesión de rodilla que acompaña a la cantante desde los inicios de 'Madame X Tour' la han obligado a realizar baños de hielo para acelerar la recuperación y aAdemás, ha cambiado algunas partes más arriesgadas del concierto y ha dejado atrás los bailes sobre zapatos de tacón.Lejos de poner fin a los sobresaltos, Madonna ha colgado un vídeo en su cuenta de Instagram denunciando la "censura" del Palladium, el teatro donde actúa en la capital londinense. "Pasaban cinco minutos de nuestro toque de queda y teníamos que interpretar una canción más cuandoen las redes sobre el susto que no llegó a más porque "afortunadamente, lo detuvieron en la mitad y nadie resultó herido".En el vídeo que ha compartido la artistamientras baja el telón y se encienden las luces de la sala. La artista terminó el espectáculo delante de la enorme cortina roja y cantando con el micrófono apagado.La bajada del telón, no obstante,según los medios británicos, desde la sala no se han pronunciado sobre la peligrosa decisión de bajar una cortina metálica de casi 10 toneladas. Mientras algunos fans reaccionaron apasionados ante la rebeldía de la cantante, otros han destacado que es una llamada de atención a los retrasos habituales con los que Madonna inicia sus conciertos.