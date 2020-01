Paulo Coelho destruirá el borrador del libro que escribía con Kobe Bryant

Paulo Coelho, el escritor brasileño más leído y traducido en todo el mundo, anunció este martes que pretende destruir el borrador del libro infantil que escribía en conjunto con el estadounidense Kobe Bryant, debido a que perdió su sentido tras la muerte del ídolo del baloncesto mundial.



El famoso autor del 'Diario de un mago' y 'El alquimista' reveló en su cuenta de Twitter que venía escribiendo un libro infantil desde hacía algunos meses con el exjugador de la NBA que murió el domingo en un accidente de helicóptero, con el que mantenía un intenso intercambio vía digital.



"Fuiste más que un gran jugador, querido Kobe Bryant. Aprendí mucho interactuando contigo. Voy a borrar el borrador ahora mismo. Este libro perdió la razón de existir", afirmó el brasileño en la red social en un mensaje de homenaje al exbaloncestista.



You were more than a great player, dear Kobe Bryant. I learned a lot by interacting with you. Will delete the draft right now, this book has lost its reason pic.twitter.com/pZWyT8xObw