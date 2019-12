Muere Marie Fredriksson, cantante de Roxette

Marie Fredriksson, la vocalista del grupo musical Roxette, ha muerto a los 61 años de edad, según informa el diario sueco 'Expressen' que recoge un comunicado publicado por la familia de la artista.



"Con gran tristeza tenemos que anunciar que una de nuestras más grandes artistas ha fallecido", reza el comunicado que apunta que Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre por complicaciones derivadas "de su antigua enfermedad".



La cantante llevaba años luchando contra un tumor cerebral que le fue diagnosticado en 2002.







Marie Fredriksson, the Swedish pop singer-songwriter who formed one half of the world famous duo Roxette, has died. She was 61 years old.

