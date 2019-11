Dos palabras han bastado a Rosalía para resumir los resultados de las elecciones generales de ayer: 'Fuck Vox'. O para los que no entiendan el inglés sería algo así como 'que te jodan Vox'.



La catalana no se había pronunciado hasta ahora sobre el panorama político de nuestro país pero ahora lo ha hecho, y de forma contundente. Su tweet acumula ya más de 30.000 retweets y y casi 87.000 me gusta.







Fuck vox — R O S A L Í A (@rosaliavt) November 11, 2019