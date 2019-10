Estopa cumple 20 años

Estopa publicaron su primer disco el 18 de octubre de 1999 y este viernes 18 de octubre de 2019 celebran su veinte aniversario lanzando el noveno: 'Fuego' (Sony Music). Una especie de cuadratura del círculo, calendario mediante, como bien conceden a Europa Press los hermanos David y José Muñoz, aunque prefieren festejar la efeméride mirando con decisión al futuro.

"Nos propusieron un recopilatorio, pero llevamos trabajando en este disco desde 2015. Mola celebrar el veinte aniversario con un disco como si no hubiera pasado nada. El primero se llamaba 'Estopa' y el nuevo 'Fuego'... ha ardido", plantea David (Cornellá, 1976), a quien José (Cornellá, 1978) completa: "Y ya lo hicimos así en el décimo aniversario".

Con canciones nuevas a punto de ver la luz, por tanto, confiesan ambos seguir "igual de ilusionados" y estar "de los nervios" ante la inminente salida del disco. "No nos cuesta dormir, pero en mitad de la noche nos despertamos", apunta divertido José mientras David asiente y asegura que una reciente madrugada se despertó "pensando en el puto disco" y vio que eran "las 6:66 en el reloj".

Conteniendo a duras penas su constante sentido del humor, reflexiona David sobre su motivación desde el primer día hasta hoy: "El éxito para nosotros nunca ha sido ser número 1 o llenar, sino hacer una canción que nos flipe y que nos llegue un colega al que apreciamos y le tenemos respeto y nos diga 'cómo mola'". "Lo demás viene porque has hecho un buen disco", apostilla de nuevo José.



Llega 'Fuego'

Un buen disco es lo que los hermanos sienten que es precisamente 'Fuego', con una docena de nuevas canciones. "No pretendemos sonar a otra cosa que no sea Estopa, aunque sí que entre nuestras canciones hay bossa nova, hay rumba flamenca, hay una rumba rockera, hay rock duro. Siempre intentamos dar muchos colores. Iba a decir que nuestros discos son iguales, pero en realidad todos nuestros discos son igual de diferentes", explica David.

"Nos gusta que en los discos pasen cosas", prosigue el cantante, quien defiende al concepto de disco como "una obra en sí misma para escuchar de principio a final, con tiempo, igual que te pones una peli o te vas a correr con los cascos".

"Dura 45 minutos y vale la pena escucharlo de arriba a abajo, aunque cada uno puede utilizarlo de muchas maneras, incluso para lanzarlo", remata entre risas, al tiempo que su hermano avanza risueño que "hay mensajes ocultos si lo pones al revés". "Si lo pones al revés sale Paquirrín", zanja ya entre carcajadas David.

Si se pones correctamente, como procede, el oyente puede escuchar composiciones como 'Despertar', que llegan a recordar a Antonio Vega, o como 'Siri', que es toda una "canción electrónica de amor a una inteligencia artificial", algo en lo que se consideran ambos "pioneros". "La gente hace mal uso de Siri, para desahogarse, la insulta. Y ella tiene mucha memoria", bromea José, asegurando que la letra podría ser "de un capítulo de 'Black Mirror'".

También hay referencias a las pesadas resacas que duran varios días -"jóvenes de España, péguense ahora todos los ciegos que puedan porque luego sientan fatal", lanza travieso David-, y un verso para la posteridad en 'Fuego' el tema titular: 'Estás más buena que la cerveza, cuando te bebo te bebo entera'.

"La gente al escucharla por primera vez se quedaba con esa frase", recuerda José, antes de que David se suelte: "Un amigo me dijo '¿lo vas a poner en serio? ¿Lo vas a cambiar, no?' Pero cuando me dicen eso ya digo 'pues va a ser que no'. Yo no lo veo machista, igual que decir más bueno que el pan... Que tampoco está tan bueno el pan, hay que echarle mandanga. Pero la cerveza es que está muy buena y hay que estar muy buena para estar más buena que la cerveza".



Gira de presentación

Aunque el disco aún no está a la venta, Estopa tienen ya agotados varios conciertos de su gira de presentación a partir del 15 de noviembre en el Navarra Arena de Pamplona. Y después hay paradas dobles también en Valencia y Málaga, otra en Zaragoza, dos noches en el Palau Sant Jordi, Gijón y un fin de 2019 en el WiZink Center de Madrid y el Coliseum de A Coruña el 28 de diciembre

"Hemos agotado muchos sitios y hemos añadido dos y se han vuelto a agotar. Es la primera vez que nos pasa", señala David, mientras José subraya que van a "hacer dos Sant Jordi seguidos", algo que no habían hecho "nunca" antes. "Y en Madrid íbamos a hacer dos pero no podemos porque estaba el día pillado" -por Vetusta Morla-, desvela David, quien aprovecha para adelantar que, en cualquier caso, el final de gira de 2020 será de nuevo en el WiZink Center y "dentro de poco" saldrán las entradas.

Para el próximo año, de hecho, los planes de Estopa pasan por recorrer toda la geografía española, aunque David explica que cada vez intentan hacer menos conciertos "no por perrería", sino para estar "muy descansados y dar todo al público". Y agrega, de nuevo entre carcajadas: "No es lo suyo hacer lunes, martes, miércoles, jueves... acabas siendo un autómata y acabaríamos metiéndonos en la droga".

Por último, los hermanos de Cornellá del Llobregat (Barcelona), han asegurado que les preocupa lo que pasa estos días en Cataluña tras la sentencia del 'procés', pero han preferido no dar su opinión. "Aunque ya nos reprocharán también el silencio. Pero ahora no toca que nosotros hablemos de esto. Ya ocupa demasiadas horas en la tele como para que también lo haga en nuestra parte de cultura", destaca José.

Y aún termina David a este respecto: "No vamos a dar nuestra opinión. Tenemos una opinión que no es equidistante y todo el mundo tiene la piel muy fina. Vamos a ser muy dueños de nuestro silencio y no esclavos de nuestras palabras. Todas las posturas opinan porque creen que lo hacen por el bien de la humanidad, pero que la cultura sea un oasis. Y nuestra opinión está en la hemeroteca y no hemos cambiado".