Seis libros que han influido en personas muy exitosas

Un libro, leído en un momento determinado de nuestra vida, nos puede influir hasta el punto de que nos lleve a ver el mundo desde otra perspectiva y cambiar nuestra forma de ser. Es lo que les pasó a estos seis personajes que alcanzaron la fama y el éxito.

Kurt Cobain y 'El Perfume'



El malogrado cantante de Nirvana tuvo una tormentosa vida que le llevó a la fama y posteriormente al suicidio. Cuentan que Cobain siempre llevaba la novela de Patrick Süskind consigo y la releía sin parar. "Lo he leído al menos una decena de veces y todavía no he podido dejarlo. Soy un hipocondríaco y por eso me influye tanto: me vuelve del revés", confesó en una entrevista poco antes de morir. La trama del libro aparece en el tema "Scentless Apprentice", del álbum 'In Utero'.

Kurt Cobain. Foto: EFE

Marilyn Monroe y 'Ulises'



La obra magna de James Joyce en manos de una esplendorosa Marilyn Monroe es una de las fotos más famosas de la actriz. Aseguraba que le gustaba cómo sonaba el libro y por eso lo leía en voz alta.

Marilyn Monroe. Foto: EFE

Mark Zuckerberg y 'La Eneida'



La historia del héroe troyano que fundó la ciudad de Lavinio impresionó sobremanera al fundador de Facebook, quien lo leyó cuando estudiaba latín en el colegio. Zuckerberg asegura que le sorprendió el deseo de Eneas de construir una ciudad que no conociera los límites del tiempo, lo que influyó en su vida y en las metas que quería alcanzar.

Mark Zuckerberg. Foto: Reuters

Sergei Brin y '¿Está usted de broma, Sr. Feynman?'



El inquieto Richard Phillips Feynman fue, además de un prestigioso físico –recibió el Nobel en 1965-, un excelente escritor y humorista. El cofundador de Google vio en Feynman un ejemplo a seguir por su creatividad y su afán por convertirse en un moderno Leonardo da Vinci.

Sergey Brin. Foto: EFE

Albert Einstein y 'Tratado sobre la naturaleza humana'



La obra del filósofo escocés David Hume llevó a Albert Einstein a la creación de la Teoría de la Relatividad. El 'Tratado de la naturaleza humana', compuesto por los libros 'Del entendimiento', 'De las pasiones' y 'De la moral', habla de la relatividad de conceptos como el espacio, el tiempo y el conocimiento. "Es probable que nunca hubiera llegado a estas conclusiones (de la Teoría de la Relatividad) de no haber leído estas obras filosóficas", admitió Einstein.

Albert Einstein. Foto: EFE

Gabriel García Márquez y 'La metamorfosis'



El Nobel colombiano reconoció que el libro de Kafka "marcó mi nuevo camino en la vida". La obra le impactó tanto que casi no podía dormir y al día siguiente de leerla se puso a escribir. "El nuevo día me vio con la máquina de escribir que me prestaron para que tratase de crear algo parecido al pobre burócrata de Kafka". El resto es historia.