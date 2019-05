Cinco libros esenciales de Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras

"Incide en alguno de los aspectos que dibujan un presente convulso y desconcertante, desde una perspectiva de raíz feminista", ha señalado el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, sobre Siri Hustvedt, al proclamar a la novelista estadounidense ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Letras de este año.

Hustvedt, de padres noruegos, comenzó escribiendo poesía. Su primera obra publicada, de hecho, fue un pequeño poemario ('Reading to you') que vio la luz en 1983 y que no se ha popularizado tanto como el resto de sus novelas y ensayos. En su obra se habla de intelectualidad, de muerte, de arte, de feminismo. Porque si por algo es Hustvedt una escritora reputada, no es por ser la mujer del director de cine y guionista Paul Auster, sino por ser una "intelectual preocupada por las cuestiones fundamentales de la ética contemporánea", como continuó Muñoz Machado en la celebración.

A continuación, una selección de cinco de las obras de la escritora:

'Los ojos vendados' (1992)

La primera novela que Hustvedt publicó se tradujo a diecisiete idiomas. 'Los ojos vendados' cuenta la historia de Iris, una estudiante de literatura que relata los pasajes más turbulentos de su vida en la Nueva York de los años 70. Los personajes perturbadores con los que mantiene encuentros contribuirán a agrandar el conflicto de identidad con el que convive.



'Todo cuanto amé' (2003)

Se habla de la tercera novela de Hustvedt como un hito literario. La estadounidense escribió 'Todo cuanto amé' cuatro veces hasta conseguir que las páginas expresaran la crudeza de la violencia y de la muerte que impregnan la novela. La amistad entre Leo Hertzberg, un historiador de arte, y Bill Wechsler, un pintor al que el primero admira se ve sacudida cuando un evento trágico irrumpe en sus vidas.



'El verano sin hombres' (2011)

Cuando Mia escucha a su marido decir que necesita una pausa después de treinta años de matrimonio, y tras saber que 'La Pausa' es en realidad una joven francesa de su trabajo de la que se ha prendado, se va directa al manicomio durante un mes. Después, se recupera durante el verano con la compañía de su madre y sus amigas, noventeras, habitantes de una residencia para ancianas. Una novela intimista sobre un verano sin marido. Sin hombres.



'La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres' (2017)

Una de sus obras más recientes y también de las que hacen que el título de ganadora del Premio Princesa de Asturias sea más que meritorio. Detrás del peculiar título, que recuerda a la trilogía de Stieg Larsson, hay un libro que recoge la idiosincrasia de Hustvedt, o una recopilación de sus mejores ensayos escritos entre 2011 y 2015.



'Recuerdos del futuro' (2019)

La novela más reciente alberga 'thriller' psicológico y feminismo y podría encajarse en la categoría de autobiografía novelada. Habla de una escritora consagrada que revive su trayectoria profesional y personal a través de unos viejos diarios que encuentra. Se acuerda, en especial, de una antigua y extraña vecina a la que oía soltar monólogos en su apartamento.