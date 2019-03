Localizan en Ámsterdam un Picasso robado hace veinte años

El cuadro 'Busto de mujer', del artista español Pablo Picasso, robado hace veinte años del yate de un jeque árabe, fue localizado en los bajos fondos de Ámsterdam tras cambiar de manos al menos veinte veces, confirmó este martes a Efe el autor del hallazgo, el investigador de arte holandés Arthur Brand.



"Yo estoy muy emocionado. Hablamos del artista más grande del siglo XX y esta era una de sus obras más importantes y su favorita, porque ni la firmó ni la quiso vender. La tenía guardada en su casa hasta que se murió", explica Brand, enamorado del arte español, que persigue por todo el mundo.



'Busto de mujer' es un retrato de la pintora Dora Maar, pareja de Picasso en los años treinta y cuarenta, y el artista español lo pintó en 1938, un año después de su pintura más famosa, el 'Guernica'.





Breaking: I just recovered the stolen 'Dora Maar' by Picasso. Painted in 1938 and stolen in 1999 in Antibes France. A great day for art-lovers, like me! pic.twitter.com/A0KciDJuza