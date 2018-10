Bon Jovi actuará en el Wanda Metropolitano de Madrid el 7 de julio de 2019

Bon Jovi ha anunciado un único concierto en España dentro de la gira mundial de presentación de su último disco, 'This house is not for sale'.

La cita será el domingo 7 de julio de 2019 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Bon Jovi presentarán en directo sus nuevas canciones, en una fecha en la que volverán a sonar algunos de sus éxitos más populares como 'Livin' On A Prayer', 'It's My Life' o 'Wanted Dead Or Alive'.

Las entradas se ponen a la venta general el 9 de noviembre a través de livenation.es., Ticketamaster y El Corte Inglés. Además, los usuarios registrados en Live Nation tendrán acceso a una preventa desde las 10 horas del jueves 8 de noviembre.