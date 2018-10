La SGAE rechaza a Teddy Bautista entre una alta abstención

Sin Eduardo 'Teddy' Bautista y con la participación más baja de su historia, un 7,25 %, en sus elecciones de este viernes, la SGAE ha elegido a los nuevos 35 componentes de su junta directiva, de la que saldrá su nuevo presidente en la primera quincena de noviembre.

Todas las previsiones han fallado en la votación de la SGAE, porque la que se pensaba una clara victoria del músico canario, imputado en el caso Saga y a la espera de juicio, ha saltado por los aires y finalmente Teddy no estará en la nueva junta directiva.

Entre los que sí estarán se encuentran María Pagés, José Ángel Hevia, Fermín Cabal, Antonio Ruiz Onetti y Yolanda García Serrano, la actual premio Nacional de Literatura Dramática.

Respecto a la afluencia a las urnas, ésta ha sido la peor de todas las elecciones de la SGAE: ha habido una enorme abstención y de los 18.970 socios llamados ayer a votar sólo han ejercido su derecho 1.373, el 7,25 %.

"Me ofrecí a presentarme porque pensaba que podía ser parte de la solución -ha dicho a Efe Bautista (1943)-, pero ahora me alegro de no ser parte del problema, porque ha salido una junta muy fragmentada. Les deseo a los electos mucha inteligencia y mucha capacidad de diálogo para que puedan arreglar el problema de la SGAE".

Además, el músico canario pide que "rectifiquen" todos los que durante la campaña electoral le daban por "favorito", porque "tenía el apoyo de la rueda" (aquellos que están a favor del presunto fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales que se emitían en cadenas de televisión en horario nocturno): "Se han equivocado".

Por su parte, el hasta ahora presidente en funciones de la entidad, José Miguel Fernández Sastrón, ha expresado a Efe su sensación de que el resultado ha sido "una sorpresa".

Respecto a la baja participación, el presidente en funciones ha dicho que es la demostración de la realidad de la SGAE, donde hay un "sector político y mediático", que está más "atento" a su futuro, pero hay otro que se "involucra menos".

Al contrario que Bautista, Fernández Sastrón ha manifestado que el ganador en estos comicios ha sido el Colegio de Pequeño Derecho (los músicos, con 16 plazas en la junta directiva), un grupo muy "compacto" en el que destacan José Ángel Hevia y Teo Cardalda como candidatos más fuertes a la presidencia.

Dos candidatos que vieron cómo al inicio de la campaña electoral un grupo de 29 socios de su colegio retiraban su candidatura por no estar de acuerdo con la no habilitación del voto electrónico.

Uno de ellos fue Manuel Patacho, exlíder del grupo Glutamato Ye-Ye, que ha anunciado que en los próximos días los músicos que tomaron esta decisión, entre los que se hallan también Álvaro Urquijo o Kiko Veneno, empezarán los trámites para sacar de la SGAE su repertorio musical.

Una decisión de la que se retractarán, según Patacho, si hay una "intervención" del ministerio de Cultura o una nueva convocatoria electoral en la que se aplique el correo electrónico, motivo por el cual han llevado a cabo una campaña para pedir la abstención de los socios.

Por otra parte, según ha contado también uno de los socios que más votos ha obtenido, José Ángel Hevia, la nueva junta directiva tendrá que "explicarle" al Ministerio de Cultura la nueva situación de la entidad, así como enfrentarse al último requerimiento que el ministerio le envió en septiembre (en el que se da a la SGAE un plazo de 3 meses para que adapten sus estatutos a la normativa europea).

"Ha habido mucha unidad en el voto del Colegio de Pequeño Derecho y creo que han votado con mucha responsabilidad. Ahora lo que toca es demostrar que puede haber un gobierno estable y se tiene que llegar a acuerdos con llegar a todos", ha concluido.