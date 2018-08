Muere Aretha Franklin: sus canciones imprescindibles

La cantante Aretha Franklin ha fallecido a los 76 años dejando tras de sí una trayectoria artística de lo más destacable. Nacida en 1942 en Menphis, Franklin estuvo en el mundo de la música desde los años 50 dejando grandes éxitos como "Respect" y "Spanish Harlem", aparte de haber ganado dieciocho premios Grammy.

Esa pequeña plegaria que reza "por siempre estarás en mi corazón y te amaré" resumirá el recuerdo de Franklin (Memphis, 1942), la gran última voz de Estados Unidos que hoy se ha apagado, que luchó por los derechos civiles y que, aquí en España, clausuró el XII Festival Español de la Canción en 1970 en Benidorm.

Franklin llegó al Benidorm de los últimos años del franquismo con el título de Reina del Soul, tres años después de convertir "Respect", de Otis Redding, en un himno racial y feminista.

Pero Hay otros temas por los que siempre será recordada este portento del soul.

"I never loved a man (the way i love you)"

"Respect" formaba parte del álbum "I never loved a man (the way I love you)", considerada obra cumbre de Franklin -y su primer trabajo con la discográfica Atlantic Records-. La canción que da nombre al disco la compuso Ronnie Shannon con versos como "supongo que nunca seré libre, desde que tienes tus garras en mí".

"(You make me feel) A natural woman"

Compuesta por Carole King, Gerry Goffin y Jerry Wexler, "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" apareció en el álbum "Lady Soul", publicado en 1968, y a lo largo de los años otros artistas como Celine Dion se han rendido a su letra y no han dudado en versionarla.

"Think"

La cantante de Memphis no solo ponía voz a temas ajenos, sino que también componía sus propias letras, como en el caso de "Think", otro icónico corte de "Aretha Now" (1968) que clamaba por la libertad y que Franklin interpretó en la película "The Blues Brothers" en 1980.

"Call me"

Otro tema de cosecha propia, esta vez de 1970, del álbum "The girl's in love with you". "Call me" comparte disco con otros temas como las versiones de Franklin de "Let it be" o "Eleanor Rigby", de The Beatles, llevadas al soul y al R&B como solo ella sabía hacer.

"Son of a preacher man"

También de "The girl's in love with you", escrita por John Hurley y Ronnie Wilkins. Dusty Springfield grabó "Son of a preacher man" en 1968, Erma Franklin -hermana de la Reina del Soul- haría otra versión en el año 69 y finalmente Aretha se subiría al carro en 1970.

"I knew you were waiting (for me)"

Con George Michael interpretó "I knew you were waiting (for me)" ya entrados los años 80 para el álbum "Aretha". El inglés se unía con la estadounidense en el rhythm and blues y le daba su toque pop en 1987 a este tema que ganó un Grammy.

"Chain of fools"

En total, Franklin consiguió 18 premios Grammy a lo largo de su carrera y estuvo nominada en 44 ocasiones. También consiguió uno en 1968 por "Chain of fools", de aquel icónico "Lady Soul". La cantante interpretaba este tema de Don Covay acompañada de sus fieles y eternos coros góspel.

"Freeway of love"

Cosechó otro Grammy en 1985 por "Freeway of love", el primer sencillo de "Who's zoomin' who?". La canción alcanzó también la tercera posición de la lista Billboard Hot 100, donde permaneció durante diecinueve semanas.

"(Sweet sweet baby) Since you've been gone"

Además de a los Grammy, Franklin también era asidua a ese ranking de canciones más exitosas. 73 de sus temas entraron en la lista, 17 en el "top 10" y dos en el primer puesto -"Respect" y "I knew you were waiting (for me)".

"(Sweet sweet baby) Since you've been gone" es una de ellos: compuesto por Franklin y Teddy White, la Reina del Soul era capaz de concentrar todo su don en apenas 2:25 minutos, como subo explotarlo durante sesenta años de infatigable carrera.