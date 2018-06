10 canciones para el Día Mundial del Medio Ambiente

Como cada año, este 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Ese día fue el elegido por Asamblea General de Naciones Unidas en 1972 para concienciar al mundo sobre la necesidad y urgencia de proteger el medio ambiente. Un día que cobra más importancia ante los preocupantes datos sobre polución y deshielo de los polos.

Por supuesto, el mundo de la música no es en absoluto ajeno a esta cuestión, por lo que son muchos los compositores que han escrito canciones relacionadas con el medio ambiente, ya sea para ensalzar sus virtudes o para alertar de los peligros de seguir machacándolo reiteradamente con una alarmante falta de responsabilidad.

Repasamos a continuación una decena de temas de los artistas más variopintos pero con el denominador común de estar relacionadas con el medio ambiente. Perfectas para conmemorar esta jornada.

Michael Jackson

Nos podría valer por ejemplo 'Heal the world', pero de Jacko vamos a quedarnos en esta ocasión con 'Earth song' ('Canción de la Tierra'), en la que deja patente su extrema sensibilidad. "What have we done to the world? What about nature's worth?"



Maná

Casi un salmo de la banda mexicana: "La tierra está a punto de partirse en dos, el cielo ya se ha roto, ya se ha roto el llanto gris. La mar vomita ríos de aceite sin cesar. Y hoy me pregunté después de tanta destrucción, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? ¡Ay ay ay! ¿En dónde jugarán? Se está quemando el mundo. Ya no hay lugar".



Macaco

Macaco siempre se ha caracterizado por su defensa de la naturaleza, materializado por ejemplo en esta 'Mama Tierra': "Que difícil cantarle a Tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los tuyos".



Metallica

Resulta cuanto menos curioso que Metálica tenga un tema con un mensaje idéntico al de 'Mama Tierra' de Macaco, aunque con diferencias sonoras más que apreciables, desde luego. 'Death of Mother Earth, never a rebirth. Evolution's never will it mend', brama el vocalista James Hetfield mientras sus compañeros atronan como es costumbre.



Bersuit

'Yo te agradezco porque aquí estoy, vos sos mi única madre, con alma y vida yo defiendo tu jardín. Te agradezco, aunque me voy avergonzado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín', canta la banda argentina Bersuit Vergarabat en este tema igualmente dedicado a la Madre Tierra.



Johnny Cash

El icono del country recuerda en este 'Don't go near the water' los tiempos en los que las aguas de los ríos bajaban limpias y cristalinas, en contraposición con la contaminación de las ciudades. Con versos tan directos como 'violamos a la naturaleza y nuestros hijos tendrán que pagar la multa".



Jamiroquai

La letra de este 'When you gonna learn?' no se anda con rodeos: "Have you heard the news today? People right across the world are pledging they will play the game. Victims of a modern world, circumstance has brought us here, Armageddon's come too near, too, too near, now. Foresight is the only key to save our children's destiny, the consequences are so grave, so, so grave, now".



Mago De Oz

Canción de la banda española sobre el desastre ecológico provocado por el naufragio del Prestige en Galicia en 2002: "El mar escupía un lamento tan tenue que nadie lo oyó. Era un dolor de tan adentro que toda la costa murió".



Bebe

La extremeña Bebe también expresó su sensibilidad con el cuidado de la naturaleza en este 'Ska de la Tierra' que dice así: "La Tierra tiene fiebre, necesita medicina Y poquito de amor que le cure la penita que tiene. La Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren".



Neil Young

"Oh, Mother Earth, With your fields of green once more laid down by the hungry hand. How long can you give and not receive and feed this world ruled by greed. And feed this world ruled by greed", canta el rockero canadiense en esta plegaria titulada 'Mother Earth'.