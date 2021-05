El deporte femenino está rompiendo barreras en España. Las fichas federativas se multiplican, los éxitos llegan cada semana y cada vez hay más referentes internacionales con sello nacional. En este proceso, ha resultado clave Iberdrola, que apoya a 16 federaciones de otras tantas disciplinas y da nombre a 23 ligas de máximo nivel, además de ser principal impulsora del programa Universo Mujer en colaboración con el Consejo Superior de Deportes (CSD). Laura Gil es la responsable de Patrocinio Deportivo de la compañía, que impulsa el webinar “Crecer en el deporte” que organizan LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y DIARIO SPORT y que tendrá lugar el viernes 14 de mayo a las 10.15 horas.

–La cosecha de éxitos del deporte femenino español parece imparable. ¿Dónde reside el secreto?

–Es una cuestión de visibilidad. En Iberdrola realizamos una reflexión profunda de nuestra estrategia de patrocinios hace años y decidimos asociarla y canalizarla en un ámbito que aportase soluciones a un objetivo corporativo -la igualdad de oportunidades- y definiese nuestra forma de entender el trabajo, con esfuerzo, búsqueda de la excelencia y trabajo en equipo. Y, así, en 2015, asumimos el compromiso de trabajar por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. De esta forma, además de seguir impulsando los éxitos del deporte español, apostamos por promover el deporte femenino con la convicción de que, a través de nuestras actuaciones en este ámbito, luchamos por la igualdad de oportunidades y por los hábitos de vida saludables. Y este trabajo se está viendo reconocido: en la actualidad, el 44% de la población reconoce a Iberdrola como el principal impulsor del deporte femenino en España.

–Pese a que el fútbol es la punta de lanza de sus patrocinios, la presencia de Iberdrola se multiplica en diferentes disciplinas.

–El fútbol en nuestro país mueve masas y estamos contentos de los hitos que se están consiguiendo. Pero, también tenemos patrocinios en otros deportes tanto de equipo como individuales. Quizá son más minoritarios, pero estamos hablando de referentes mundiales. Es el caso de Carolina Marín en bádminton o de Sandra Sánchez en kárate, que lo gana todo y a lo mejor no tiene la visibilidad que se merece con su palmarés.

–¿De qué manera ha participado Iberdrola en que estos éxitos se produzcan comenzando desde abajo?

–Cuando nos planteamos el proyecto de impulso a la igualdad, vimos diferentes líneas de acción. La primera de ellas era mejorar la competición y tecnificar el deporte femenino, dado que había numerosos casos en los que no existían clubes suficientes o formatos de liga para ofrecer continuidad. Junto con las federaciones, comenzamos a trabajar y hoy existen 23 ligas Iberdrola de máxima categoría. Además, otra de las líneas era la de visibilizar tanto competiciones femeninas como las mujeres deportistas, así como sus éxitos. Que tuvieran espacio en los medios de comunicación y convertirlas en referentes. Y ahí es donde nació el proyecto “Future is in you”.

–¿En qué consiste este programa?

–Nos dimos cuenta de que las chicas dejaban de practicar deporte porque no veían a mujeres que se dedicaran a ello. Por eso, hicimos una serie de vídeos mostrando que, en realidad, sí hay mujeres profesionales que viven del deporte. Queríamos crear esos referentes capaces de eliminar la barrera que hace pensar a una niña que en el deporte no hay futuro; que no juegan al fútbol porque no ven a mujeres futbolistas. Cuando no es así y la tendencia cada vez va precisamente en la dirección contraria.

–¿Y se ha conseguido el objetivo perseguido?

–En 2019, por primera vez, en las encuestas que hacían entre las niñas para ver que querían ser de mayores, el trabajo de futbolista era una de las cinco opciones más votadas. Eso es porque ya existen mujeres referentes. Y cuantas más niñas jueguen al fútbol, llegaremos a ser mejores.

–De hecho, el fútbol femenino celebra récord tras récord en este país.

–Sí, en estos últimos cuatro años hemos conseguido grandes hitos. En fútbol, por ejemplo, se han retransmitido partidos en cadenas generalistas. La final de la Copa de la Reina de 2019 obtuvo un récord de audiencia de 1,6 millones de espectadores y casi un 15% de share. Además, se batió el récord de asistencia de público a un partido de fútbol femenino en el Wanda Metropolitano que enfrentó al Atlético de Madrid con el Fútbol Club Barcelona, con más de 60.000 personas. En ese sentido, se ha conseguido mucho. Pero, lo más importante, es la evolución de las fichas federativas. Entre 2015 y 2019, en las 16 disciplinas en las que trabajamos, ha habido un incremento del 39% de fichas federativas.

–¿Seguirá apostando Iberdrola por el deporte femenino en el futuro?

–El compromiso que ha adquirido Iberdrola a lo largo de todo este tiempo se mantiene firme. Tenemos en marcha diferentes programas de base, como uno que desarrollamos con el Ayuntamiento de Madrid en centros educativos que se llama “¡Chicas, el deporte nos hace poderosas!”. Además, tenemos a la vista los Juegos Olímpicos y diferentes mundiales que se van a celebrar en España, como el de bádminton en Huelva o el de balonmano en la Comunidad Valenciana. Hemos convocado la segunda edición de los Premios SuperA que reconocen los mejores proyectos en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de la práctica deportiva. Cuentan con un Jurado de Honor integrado por nueve mujeres y cinco hombres, todos ellos personalidades reconocidas del mundo del deporte como Carolina Marín, Conchita Martínez, Javier Fernández, Vicente del Bosque o Ona Carbonell, anunciamos la incorporación de la medallista olímpica hace unos días, que seleccionarán las seis propuestas ganadoras de 690 candidaturas presentadas, casi un tercio más que en 2020, consolidando el interés de deportistas federados, asociaciones y clubes deportivos, federaciones nacionales y autonómicas, colegios, institutos y distintas entidades públicas y privadas por involucrarse en la iniciativa. Asimismo, seguiremos apoyando a nuestras embajadoras, que ya tenemos 24, y vamos a continuar trabajando para visibilizar el deporte femenino.