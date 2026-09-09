El Corte Inglés gestionará la tienda oficial de merchandising de MADRING en el GP de F1

El Corte Inglés reforzará su presencia en MADRING durante la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 2026, que tendrá lugar en Madrid del 11 al 13 de septiembre, con la gestión de la mayor tienda oficial de merchandising de MADRING del circuito y la puesta en marcha de otros cinco puntos de venta distribuidos en los accesos exteriores cercanos a las puertas de entrada al circuito.

Como Local Event Supporter del Gran Premio, la compañía será la responsable de acercar a los aficionados la primera colección oficial de merchandising de MADRING, diseñada junto con los organizadores y producida íntegramente por El Corte Inglés. La propuesta está integrada por tres líneas diferenciadas, Classic, Madrid y Drive, concebidas para representar diferentes estilos y distintas formas de vivir y entender el nuevo Gran Premio de Madrid.

El principal espacio comercial estará situado en la Fan Zone de Valdebebas, donde El Corte Inglés contará con una tienda experiencial de aproximadamente 200 metros cuadrados. Este emplazamiento, concebido como punto de encuentro para los aficionados, combinará la venta de la colección oficial con distintas propuestas de entretenimiento y de activación vinculadas al universo de la Fórmula 1, entre ellas ambientación musical en directo con un DJ booth y el reto interactivo Pit Stop Challenge, que permitirá a los asistentes poner a prueba sus reflejos y capacidad de reacción.

Además de este espacio principal, El Corte Inglés gestionará otros cinco puntos de venta oficiales ubicados en diferentes accesos exteriores al circuito, facilitando que todos, puedan adquirir productos de la colección y conservar un recuerdo de esta primera edición del evento. Estos puntos estarán situados en la estación de metro Feria de Madrid (Acceso A), Glorieta de Luxemburgo (Acceso C1), rotonda de la estación de metro Mar de Cristal (Acceso C2), Avenida de Alejandro de la Sota (Acceso E) y calle de Francisco Umbral (Acceso D).

La colección oficial de MADRING reúne un total de 54 referencias para todos los públicos, entre las que se incluyen camisetas, sudaderas, accesorios y artículos inspirados tanto en la identidad visual del Gran Premio como en algunos de los elementos más reconocibles de la ciudad de Madrid. La línea Classic toma como referencia los códigos más emblemáticos de la competición a través de los logos y el trazado del circuito; Madrid rinde homenaje a la identidad de la capital; y Drive acerca el universo de los pilotos y la Fórmula 1 a través de una propuesta estética contemporánea.

Además de en el circuito, la colección está disponible en exclusiva a través de la web de El Corte Inglés y en una selección de centros de la compañía en Madrid: Castellana, Princesa, Campo de las Naciones, Callao, Goya, Sanchinarro y Pozuelo, y a los que ahora se suma el centro de Serrano.

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Con esta colaboración, El Corte Inglés consolida su papel como socio estratégico de MADRING, participando tanto en el desarrollo de la primera colección oficial de merchandising como en su comercialización, con el objetivo de acercar la experiencia del Gran Premio a miles de aficionados dentro y fuera del circuito.

Fuente: La Opinión A Coruña