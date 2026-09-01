Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planta de hidrógeno en Granja de MoreruelaConcentraciones por Ceuta: el no del Ayuntamiento de ZamoraJesús José González Tejada: Guardia Civil de ZamoraNoche Blanca del Románico en Zamora
instagramlinkedin

El Corte Inglés estrena espacios pop-up para lanzar en exclusiva la colección oficial de MADRING

La compañía inicia la venta exclusiva de las tres líneas oficiales de merchandising de MADRING.

La colección estará disponible online y en una selección de centros de El Corte Inglés, que contarán con espacios pop-up dedicados a la marca.

MADRING

MADRING / Redacción

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Corte Inglés pone en marcha la venta exclusiva de la colección oficial de merchandising de MADRING, disponible ya en tiendas y a través de su web. La propuesta reúne una selección de productos inspirados en el Gran Premio de España de Fórmula 1 de MADRING y se convierte en la primera colección oficial vinculada al proyecto. A pocos días de la celebración del Gran Premio, que tendrá lugar en Madrid del 11 al 13 de septiembre, la colección llega con el objetivo de trasladar la identidad visual y el universo de la competición a artículos diseñados para acompañar a los aficionados dentro y fuera del circuito.

La propuesta se articula en torno a tres líneas creativas diferenciadas: Classic, Madrid y Drive, cada una de ellas concebida para representar distintas formas de entender el Gran Premio y su vínculo con la capital.

La línea Classic toma como referencia los códigos más reconocibles del automovilismo y la Fórmula 1. La colección Madrid pone el acento en la identidad de la ciudad y en algunos de sus elementos más característicos. Por su parte, Drive acerca el universo MADRING a las nuevas generaciones a través de una propuesta de estética contemporánea.

Rueda MADRING

Rueda MADRING / Redacción

De esta manera, el cliente podrá encontrar una amplia variedad de productos para todos los públicos, desde camisetas y sudaderas con distintos cortes, diseños y códigos de color según la colección; hasta accesorios como totebags, botellas y vasos termo, imanes, parches, abanicos y llaveros con el logo y el mapa circuito de MADRING. Algunos de ellos con guiños a la ciudad y sus habitantes, con la imagen de La Monumental y dibujos de gatos. Además de bodys, camisetas y gorros diseñados para los más pequeños.

Noticias relacionadas

En total, la colección reúne 54 referencias, dirigidas tanto a los aficionados a la Fórmula 1 como a quienes deseen incorporar a su día a día un recuerdo o un elemento representativo del nuevo Gran Premio de Madrid. Los aficionados podrán adquirir la colección en una selección de centros de El Corte Inglés que contarán con espacios pop-up especialmente diseñados para acercar la experiencia MADRING al público. Estos espacios estarán ubicados en los centros de Castellana, Princesa, Campo de las Naciones, Callao, Goya, Sanchinarro y Pozuelo, en Madrid, y permitirán descubrir las distintas líneas de producto en entornos concebidos para reflejar la identidad visual y los valores asociados a MADRING.

Con esta colaboración, El Corte Inglés se convierte en el punto de venta exclusivo del merchandising oficial de MADRING, acercando la colección a los consumidores a través de su red de centros comerciales y de sus canales digitales.

El Corte Inglés es Local Event Supporter del Gran Premio de España 2026, con lo que se suma a uno de los mayores acontecimientos deportivos y de entretenimiento que acogerá el país este año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El teniente Coronel de la Guardia Civil: 'Me voy llorando de Zamora y con tres hijos que se sienten zamoranos
  2. El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: 'Sales rodando
  3. El adiós de un puente con 75 años de historia: las obras de derribo del viaducto en Granja Florencia concluirán a inicios de octubre
  4. Zamora se prepara para una ola de calor antes de un posible cambio de tiempo el fin de semana
  5. Un camión que circulaba por la N-631 con una rueda ardiendo, posible causa del incendio de Pozuelo de Tábara, ya controlado
  6. La Oficina de Extranjería de Zamora, colapsada: 1.500 migrantes esperan la respuesta a su solicitud de regularización
  7. Denuncia ciudadana en esta calle de Zamora por el soporte metálico que ha causado daños físicos y materiales a los vecinos
  8. Vehículos de la Junta, en un “desguace ilegal” en la avenida de la Frontera

El Corte Inglés estrena espacios pop-up para lanzar en exclusiva la colección oficial de MADRING

El Corte Inglés estrena espacios pop-up para lanzar en exclusiva la colección oficial de MADRING

Detenido en la frontera de Melilla con Marruecos un ciudadano reclamado por Francia por secuestro y agresión sexual

Detenido en la frontera de Melilla con Marruecos un ciudadano reclamado por Francia por secuestro y agresión sexual

San Martín se llena de flores eternas en un taller para todos

San Martín se llena de flores eternas en un taller para todos

GALERÍA I Taller de flores eternas en San Martín de Castañeda

GALERÍA I Taller de flores eternas en San Martín de Castañeda

Las autoridades alemanas investigan un presunto atentado contra una subestación eléctrica

Las autoridades alemanas investigan un presunto atentado contra una subestación eléctrica

El pueblo más bonito de Castilla y León está a tan solo una hora y media de Zamora y su paisaje es totalmente diferente: "Cuando paseas por sus calles, entiendes el por qué"

El pueblo más bonito de Castilla y León está a tan solo una hora y media de Zamora y su paisaje es totalmente diferente: "Cuando paseas por sus calles, entiendes el por qué"

Las ortigas no aparecen por casualidad: la pista que pueden estar dando sobre el suelo de tu jardín

Las ortigas no aparecen por casualidad: la pista que pueden estar dando sobre el suelo de tu jardín

Tres heridos en un accidente de tráfico en Toro

Tres heridos en un accidente de tráfico en Toro
Tracking Pixel Contents