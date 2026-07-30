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Los hosteleros se preparan para una cifra récord de turistas

El sector hostelero y turístico español afronta el verano en un escenario de crecimiento histórico. Según las previsiones oficiales del Ministerio de Industria y Turismo, España estima recibir a más de 43 millones de turistas internacionales, que gastarán 64.000 millones de euros. Ante este récord los hosteleros buscan fórmulas para dar respuesta a la alta demanda. En este contexto, Makro, como socio estratégico de la hostelería en España, ofrece soluciones que facilitan el funcionamiento diario de bares y restaurantes aliviando las tensiones operativas. Yury Shevchenko, director de Ventas y Operaciones de Makro asegura que como proveedor: “facilitamos la vida del cliente. Somos un proveedor de multi categoría y eso significa que todos los productos que necesita un restaurante los podemos entregar desde Makro. Por eso simplificamos el numero de entregas, de facturas y la carga administrativa. Ofrecemos en las tiendas de Cash & Carry que el cliente venga a recoger su pedido y la oportunidad de hacer la compra online”. Según los datos de Makro la digitalización se ha convertido en un pilar fundamental para los hosteleros según Yury Shevchenko, director de Ventas y Operaciones de Makro: “en el último año los clientes de Makro que utiliza las herramientas digitales ha crecido un 63%. Herramientas como DISH que es una herramienta de reservas o el propio TPV que estamos ofreciendo también departe de Makro. En un verano de buenas previsiones nuestras barras ya están listas.