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Fecundación in vitro

IVI RMA prevé incorporar en España una plataforma de IA y robótica para impulsar una nueva generación de laboratorios de FIV

La plataforma, denominada AURA, automatiza algunos de los procedimientos más complejos que se realizan en los laboratorios de embriología mediante sistemas robóticos guiados por inteligencia artificial

Trabajo en laboratorio.

Trabajo en laboratorio. / Servimedia

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Servimedia

Madrid

IVI RMA prevé incorporar en España una plataforma de inteligencia artificial y robótica destinada a impulsar una nueva generación de laboratorios de fecundación in vitro (FIV), dentro de la estrategia global de innovación que el grupo desarrolla junto a la compañía estadounidense Conceivable Life Sciences. La previsión es que España se convierta en el primer país europeo en implantar esta tecnología, tras su puesta en marcha inicial en Estados Unidos.

La plataforma, denominada AURA, automatiza algunos de los procedimientos más complejos que se realizan en los laboratorios de embriología mediante sistemas robóticos guiados por inteligencia artificial. Su objetivo es avanzar hacia procesos más estandarizados y reproducibles, reducir la variabilidad asociada a determinadas tareas manuales y facilitar el análisis de las diferentes fases del tratamiento de reproducción asistida.

El director médico de IVI RMA Global, el doctor Antonio Requena, explicó que la incorporación de esta tecnología responde a la apuesta permanente del grupo por la innovación. "IVI RMA apuesta por la innovación en todas las áreas de la reproducción asistida. En este caso, considerábamos que unirnos a Conceivable Life Sciences suponía apostar por la compañía que, a nuestro juicio, lidera actualmente el campo de la robotización de los laboratorios", señaló.

Además de automatizar procedimientos, la inteligencia artificial permitirá recopilar información sobre el funcionamiento del laboratorio y generar nuevos datos para impulsar la investigación en reproducción asistida. Según Requena, esta capacidad permitirá avanzar en el conocimiento de la biología celular, reforzar la seguridad de los pacientes y estudiar nuevas vías para mejorar los resultados clínicos.

Uno de los objetivos del proyecto será también analizar si determinadas fases del trabajo en el laboratorio pueden adaptarse a las características clínicas de cada paciente. Los investigadores estudiarán, entre otros factores, cómo influyen la baja reserva ovárica, la edad materna avanzada o el ovario multifolicular para avanzar hacia tratamientos cada vez más personalizados.

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La compañía prevé compartir la experiencia y el conocimiento obtenido durante la implantación de esta tecnología entre las diferentes clínicas del grupo, con el objetivo de seguir mejorando los procedimientos de reproducción asistida y favorecer la incorporación progresiva de estas soluciones en otros centros de IVI RMA a nivel internacional.

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