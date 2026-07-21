Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tres grados universitarios de la Escuela Politécnica de Zamora que ya no tienen plazas libresEl Procurador de Común pide que se cubran las vacantes de Agricultura en ZamoraEl montañista zamorano Martín Ramos se plantea intentar un segundo intento de coronar el Gasherbrum 1Una furgoneta cargada de fruta sufre un accidente en la A-11 en sentido Toro-Zamora.Actualización | Tres turismos colisionan en la ZA-P-1511, en Manganeses de la Polvorosa
instagramlinkedin

La Rioja, Galicia, Navarra, Extremadura y Madrid las comunidades más seguras de España, según el Observatorio Verisure

España sigue siendo un país seguro, aunque los robos se mantienen como la principal preocupación en materia de seguridad.

Andalucía, Murcia, La Rioja, Castilla y León y Aragón registran los mayores descensos de intrusiones respecto al año anterior.

Galicia se mantiene, por cuarto año consecutivo, entre las regiones con mejores indicadores de seguridad.

Guadalajara, Lugo y León se posicionan por primera vez entre las provincias españolas con menor nivel de intrusiones.

Verisur

Verisur / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Observatorio de la Seguridad de Hogares y Negocios de Verisure ofrece una nueva radiografía sobre la evolución de la seguridad en España, con foco en las comunidades autónomas y provincias con menor nivel de intrusiones. El estudio, elaborado a partir de un indicador que combina los datos registrados por la Central Receptora de Alarmas (CRA) de Verisure España y el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, permite analizar las principales tendencias territoriales y comparar el comportamiento de las intrusiones entre comunidades y provincias.

Unas conclusiones que cobran especial relevancia de cara al periodo vacacional, cuando aumenta la movilidad y millones de hogares permanecen vacíos durante más tiempo. En este contexto, aunque tres de cada cuatro encuestados consideran que España sigue siendo un país seguro, el 71,9% continúa situando los robos como su principal preocupación relacionada con la protección de su hogar y el 94% considera que sentirse seguro es una prioridad.

Las comunidades que lideran la seguridad en España

La Rioja, Galicia, Navarra, Extremadura y la Comunidad de Madrid componen este año la clasificación de comunidades autónomas con menor nivel de intrusiones en España según el Observatorio.

El estudio también refleja la solidez de Galicia en materia de seguridad, al mantenerse por cuarto año consecutivo entre las comunidades con menor nivel de intrusiones. En el caso de La Rioja, su liderazgo confirma la mejora sostenida que la comunidad viene registrando desde 2021.

Además del ranking de comunidades con menor incidencia de intrusiones, el Observatorio identifica también avances significativos en otros territorios. Andalucía, Murcia, La Rioja, Castilla y León y Aragón registran los mayores descensos respecto al año anterior, reflejando una evolución especialmente positiva durante el último ejercicio.

El análisis provincial refleja una seguridad en constante transformación

Esta evolución también se observa en el ámbito provincial. En esta edición, Guadalajara, Lugo y León encabezan la clasificación de provincias con menor nivel de intrusión, seguidas por Ciudad Real y Salamanca. La principal novedad es que las tres provincias que lideran el ranking lo hacen por primera vez, reflejando la evolución registrada en la distribución territorial de las intrusiones durante el último año.

El estudio también pone el foco en aquellas provincias que han experimentado una mejora más significativa. Guadalajara, Málaga, Ourense, Granada y Soria registran los mayores descensos de intrusiones respecto al año anterior, lo que confirma una evolución especialmente positiva en distintos puntos del territorio nacional.

Noticias relacionadas

*El Observatorio de la Seguridad de Hogares y Negocios de Verisure analiza la evolución de la percepción de la seguridad en España a partir de una encuesta realizada por IO Investigación a 2.001 personas y del análisis de más de 26 millones de señales gestionadas por la Central Receptora de Alarmas de Verisure durante 2025.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reparto de 36.000 gafas gratis en Zamora para ver el eclipse: dónde y cuándo conseguirlas
  2. Fallece una adolescente de 14 años tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra en Toro
  3. La celebración del triunfo de la Selección Española en el Mundial deja en Zamora un único incidente que 'no es diversión, ni celebración ni nada
  4. El pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para el partido y sus abuelos lucen la bandera de España en su balcón
  5. Nuevos agentes de la Guardia Civil refuerzan la seguridad en la Zamora rural
  6. El último paseo del pastor Agustín, de Tardobispo, que inspiró a su nieto
  7. En libertad con cargos el imputado por los incendios de San Ciprián de Hermisende: Es un trabajador de la cuadrilla de Tragsa
  8. La reforma integral de la carretera del Puente Pino, una realidad tras más de 20 años de espera

La Rioja, Galicia, Navarra, Extremadura y Madrid las comunidades más seguras de España, según el Observatorio Verisure

La Rioja, Galicia, Navarra, Extremadura y Madrid las comunidades más seguras de España, según el Observatorio Verisure

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Etapa 16 del Tour de Francia, en directo

Etapa 16 del Tour de Francia, en directo

David Pajares seguirá defendiendo la portería del BM Zamora Caja Rural

David Pajares seguirá defendiendo la portería del BM Zamora Caja Rural

El montañero zamorano Martín Ramos inicia el camino de regreso tras intentar alcanzar la cumbre del Gasherbrum 1

El montañero zamorano Martín Ramos inicia el camino de regreso tras intentar alcanzar la cumbre del Gasherbrum 1

La Junta convoca ayudas no reembolsables por valor de 4 millones para la mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria

La Junta convoca ayudas no reembolsables por valor de 4 millones para la mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria

Los expertos coinciden: si tienes gases, hinchazón y dolor abdominal debes dejar los hidratos de carbono

Los expertos coinciden: si tienes gases, hinchazón y dolor abdominal debes dejar los hidratos de carbono

El déficit comercial aumenta un 16,6% hasta mayo

El déficit comercial aumenta un 16,6% hasta mayo
Tracking Pixel Contents