Allianz y Telpark se alían para ofrecer ventajas cruzadas en seguros y movilidad

Allianz y Telpark han alcanzado un acuerdo a largo plazo que integra seguros y servicios de movilidad en una única experiencia digital. A partir de este mes, los usuarios de Telpark podrán acceder a productos de Allianz a través de la app de Telpark, al tiempo que los clientes de la aseguradora se beneficiarán de ventajas exclusivas en la red de aparcamiento y recarga eléctrica.

Esta alianza responde a la evolución de ambas compañías hacia un modelo mediado omnicanal centrado en el cliente, que permite interactuar de forma más ágil y acceder a servicios adaptados a cada momento. En un contexto en el que las empresas buscan crecer reforzando la relación con sus clientes, la creación de ecosistemas integrados de servicios se convierte en una palanca clave de diferenciación.

Con este acuerdo, Allianz da inicio a una nueva etapa estratégica en la que amplía su propuesta de valor hacia el ámbito de la movilidad. Telpark representa el punto de partida de esta apuesta, que se irá extendiendo con nuevos proyectos y soluciones orientadas a construir un ecosistema completo de movilidad para sus clientes.

“El futuro del seguro va mucho más allá de la venta de pólizas: consiste en estar presentes siempre que nuestros clientes nos necesitan, y la movilidad es uno de esos momentos. La alianza con Telpark marca el inicio de una nueva etapa, en la que trabajaremos para construir un ecosistema de movilidad cada vez más amplio e innovador para nuestros clientes”, destaca Veit Stutz, CEO de Allianz Seguros.

Telpark, como actor líder en la creación de ecosistemas de movilidad en Iberia, continúa ampliando las capacidades de su plataforma para integrar nuevos servicios en torno a la experiencia urbana del usuario. Esta alianza supone un paso más en su estrategia de conectar infraestructura física, tecnología y servicios digitales en una propuesta integrada y sin fricciones.

En palabras de Pedro Agapito, CEO de Telpark, “Esta alianza nos permite dar un paso más en nuestra evolución como líderes en la creación de ecosistemas de movilidad, integrando en una misma experiencia digital servicios clave como el aparcamiento, la recarga eléctrica y ahora también el seguro. Se trata de conectar infraestructura, tecnología y servicios para acompañar al usuario en todo su recorrido, desde el mundo físico al digital, de forma sencilla y sin fricciones”.

Los usuarios podrán contratar pólizas de hogar y/o automóvil de Allianz a través de la app de Telpark, con descuentos de hasta el 15%, y acceder a la suscripción Early Bird de Telpark One, que incluye un 20% de descuento en aparcamiento y recarga eléctrica, así como acceso preferente a promociones y beneficios especiales. Además, los clientes de Allianz podrán beneficiarse de un 10% de descuento en el servicio de entrada express de Telpark durante un año, previa activación de la promoción a través de la app MyAllianz.

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El acuerdo arrancará en toda España a través de la App de Telpark y en los parkings de doce ciudades españolas: A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Majadahonda, Marbella, Sant Cugat del Vallès, Sevilla, València y Zaragoza. Más de 40 parkings en España contarán con branding de la aseguradora. Además, incorporará progresivamente nuevos servicios y ventajas para los clientes de ambas compañías. Allianz aporta su experiencia en seguros, su capacidad de distribución y su conocimiento del cliente, mientras que Telpark contribuye con su red de más de 320.000 plazas y una plataforma digital de movilidad con más de 6,1 millones de usuarios. Esta combinación abre una nueva vía de colaboración entre sectores tradicionalmente separados y sienta las bases de un modelo que integra activos, tecnología y servicios en una propuesta conjunta centrada en el cliente.