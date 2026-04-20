De un ‘hola’ en el ascensor a celebrar el gol juntos: Heineken® impulsa nuevas conexiones entre fans

En un contexto de creciente desconexión social, la campaña de Heineken® “Donde hay fans, hay más amigos”, pone en valor el poder de las aficiones como catalizador de relaciones humanas, demostrando que la pasión compartida puede transformar desconocidos en amigos.

En un momento en el que la vida urbana debilita los vínculos sociales cotidianos, el fútbol emerge como un lenguaje universal capaz de reconectar a las personas. “El 75% de los fans afirma que su afición les ha ayudado a conocer gente nueva, y un 59% asegura haber creado amistades cercanas gracias a ella; además, el 72% considera que el fútbol supera incluso las barreras del idioma” (Heineken®, 2026). Frente a esto, la realidad vecinal refleja un claro contraste: muchas personas en España apenas conocen a sus vecinos ni mantienen relación con ellos.

Partiendo de esta realidad, el lema “Donde hay fans, hay más amigos” aterriza en el entorno más cercano: las comunidades de vecinos. Heineken®, patrocinador de la UEFA Champions League desde hace más de 30 años, lleva esta idea a la vida a través de una acción sencilla, invitando a las personas a convertir los buzones en puntos de conexión donde los residentes pueden identificar su equipo favorito y descubrir afinidades con quienes viven a su alrededor.

La iniciativa arranca en barrios de Madrid como Tetuán y Madrid Río, con el objetivo de alcanzar más de 100.000 buzones y cerca de 250.000 personas, transformando espacios anónimos en comunidades activas. De esta forma, Heineken® transforma un gesto cotidiano en una oportunidad para conectar, demostrando que los fans tienen más en común, y más cerca, de lo que imaginan. Todo ello en un país con cerca de 27 millones de viviendas, con sus correspondientes buzones (INE, 2024), donde el potencial de conexión en el propio hogar es enorme.

En paralelo, la iniciativa se amplía a nivel nacional a través de una plataforma digital que permitirá a más comunidades sumarse, llegando a unos 5.000 buzones adicionales. Como incentivo, la comunidad más participativa será premiada con una experiencia diseñada para reforzar el vínculo creado: la organización de una fiesta para disfrutar de la final de la Champions League junto a sus vecinos.

“En Heineken® creemos que las mejores conexiones surgen cuando compartimos aquello que nos apasiona, donde hay fans, hay más amigos. Con esta iniciativa, queremos demostrar que, a veces, la persona con la que puedes celebrar un gol está mucho más cerca de lo que imaginas”, Marta Moreno, marketing mánager de Heineken® en España.

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En un momento en el que, en grandes ciudades, hasta el 23% de la población no mantiene ninguna relación con sus vecinos (Fundación FOESSA, 2024), la iniciativa propone recuperar el valor de la cercanía. Porque compartir lo que te apasiona es el primer paso para convertir vecinos en comunidad y fans en amigos.