Adeslas lanza una acción divulgativa con respuestas ágiles a dudas habituales de salud
'Adeslas Te Aconseja' nace bajo el lema “¿Tienes un minuto para tu salud?”
Redacción
En un mundo donde el tiempo escasea y la salud es más importante que nunca, las empresas con vocación preventiva deben adaptarse al ritmo acelerado de la vida actual. Pensando en este contexto, nace ‘Adeslas Te Aconseja’, una iniciativa divulgativa diseñada para responder rápidamente a las dudas más habituales sobre bienestar y prevención, de la mano de prestigiosos profesionales del cuadro médico de Adeslas.
Este nuevo proyecto ofrece contenidos de alta calidad, breves y concisos, disponibles libremente en la web ‘Adeslas Te Aconseja’. Los materiales están enfocados en transmitir habilidades y conocimientos rigurosos y veraces, fomentando el autocuidado y la prevención de enfermedades.
Cada quince días se incorporan nuevos temas a la página, entre los que ya se pueden encontrar:
• Beneficios de la dieta antiinflamatoria
• Cómo prevenir tapones en los oídos
• ¿Es saludable saltarse el desayuno?
• Autoexploración y cáncer de mama
• ¿Los niños se acostumbran a estar en brazos?
• Vídeo sobre ejercicio físico saludable
Todos estos recursos, prácticos y basados en evidencia científica, tienen como objetivo impulsar el autocuidado, la prevención y la promoción de la salud.
Según Santiago Ruiz de Aguiar, director Asistencial de Salud de SegurCaixa Adeslas, “los expertos en comunicación digital aseguran que los contenidos visuales se procesan con gran rapidez. A través de artículos breves y vídeos cortos, queremos acercar información sanitaria rigurosa a más personas y contribuir a fomentar el autocuidado”.
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