Nathan Baidez, nuevo director general de Equipo Singular

La decisión responde a la voluntad de seguir consolidando su liderazgo en el sector, sobre la base de una trayectoria de tres décadas en la que la compañía se ha afianzado como una de las agencias de comunicación de referencia en España. Un posicionamiento construido desde la anticipación a la evolución del sector de la comunicación y las relaciones públicas y una observación constante de las audiencias y aquello que realmente conecta con ellas.

Una dirección reforzada para una nueva etapa

Al frente de las sedes de la compañía estarán Isabel González, directora general de Equipo Singular Madrid, y Marta Bueno, directora de Equipo Singular Barcelona. Paco Caro, socio fundador, continuará como presidente, aportando su experiencia y visión estratégica, mientras que el equipo directivo se completa con Estefanía Ruiz, directora de personas y operaciones, y Mar Cogollos, directora financiera.

Esta nueva etapa refuerza nuestra ambición de seguir siendo el socio estratégico de marcas, organizaciones e instituciones líderes en un entorno cada vez más exigente y cambiante. Lo afrontamos con una mirada renovada hacia nuevas audiencias y canales, manteniendo intacta nuestra esencia: la curiosidad, el rigor y el enfoque a resultados Paco Caro — Presidente de la compañía

Una trayectoria desarrollada dentro de la compañía

Nathan Baidez se incorporó a Equipo Singular en 2013 y, desde entonces, ha ocupado diferentes posiciones en áreas como estrategia, desarrollo de negocio o digital. A lo largo de este recorrido, ha impulsado iniciativas vinculadas a la innovación en las formas de comunicar, la transformación digital de la agencia y el desarrollo de nuevas áreas de actividad.

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Socio estratégico de marcas líderes

Equipo Singular ofrece servicios de consultoría estratégica, prensa y medios, relaciones públicas, public affairs y producción de eventos. Además, cuenta con su división digital, Equipo Singular Share, especializada en contenidos digitales, social media e influencer marketing. En la actualidad, colabora con marcas y organizaciones de referencia a nivel nacional e internacional en ámbitos como la música y el entretenimiento, la moda, la tecnología, el food & beverage, el lujo o el gran consumo. Entre sus clientes destacan Latin Grammy, Zalando, Movistar+, Veuve Clicquot, 080 Barcelona Fashion, Logitech, Loewe Perfumes, Essilor Luxottica, Rabat, La Roca Village & Las Rozas Village, Grupo Osborne, Grupo Tendam, Fundación Naturgy, Aire Ancient Baths, Eckes-Granini, Rakuten Kobo, Premios Ondas, Disseny Hub y la Fundación Lucha contra las Infecciones – People in Red, entre otros.