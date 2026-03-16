La Junta de Andalucía y Vodafone España despliegan wifi gratuito en más de 600 centros sanitarios andaluces para más de 8,7 millones de ciudadanos

La Junta de Andalucía y Vodafone España anuncian hoy el despliegue y puesta en marcha de la red WiFi en más de 600 centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, un proyecto que permitirá a más de 8,7 millones de andaluces acceder a conectividad gratuita cuando visiten hospitales, centros de salud y otros edificios sanitarios de la comunidad.

El despliegue comprende la instalación de más de 5.483 puntos de acceso WiFi repartidos entre hospitales, centros de salud y otros edificios sanitarios de toda Andalucía, con capacidad para dar servicio simultáneo a más de 100.000 usuarios entre pacientes, acompañantes y personal sanitario. El proyecto forma parte de una adjudicación de 31,4 millones de euros (IVA incluido), realizada en 2022 por la Agencia Digital de Andalucía a la UTE entre Vodafone España e Innovasur para el suministro, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento del servicio WiFi en interiores de edificios públicos y está cofinanciado con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Este despliegue sanitario se suma a la mayor red WiFi pública desarrollada por Vodafone y la Junta de Andalucía, una infraestructura que ya conecta 3.100 sedes en 700 municipios con 32.000 puntos de acceso WiFi, 5.000 switches, 800 kilómetros de cable UTP y 12 kilómetros de fibra óptica. Una red de dimensiones extraordinarias, gratuita para los ciudadanos, que garantiza el acceso a internet de manera universal, segura y eficiente para más de 8,7 millones de personas y empleados públicos en Andalucía.

Hospitales de referencia

Vodafone España ha realizado el despliegue WiFi en 8 grandes hospitales del SAS que han requerido un esfuerzo equivalente a 7.000 jornadas de trabajo y la instalación de 442 switches o concentradores de múltiples equipos, unas cifras que reflejan la envergadura técnica del despliegue.

El caso del Hospital Universitario Virgen del Rocío resulta especialmente significativo porque se trata de uno de los complejos hospitalarios más grandes de España, compuesto por 20 edificios, en los que se han instalado cerca de 1.700 puntos de acceso WiFi y una gran parte del cableado total de los hospitales, así como 163 concentradores. Por su parte, el Hospital Regional Universitario de Málaga cuenta ahora con más de 430 puntos de acceso Wifi en sus 5 sedes. La complejidad del entorno hospitalario ha exigido una planificación minuciosa para garantizar en todo momento la continuidad asistencial.

Una infraestructura de alta capacidad

Desde el punto de vista tecnológico, en el lote desplegado por Vodafone, la arquitectura de la solución Wi-Fi puede gestionar hasta 3,2 terabytes por segundo de datos de forma agregada, una capacidad suficiente, por ejemplo, para descargar unas 640 películas en calidad 4K en 1 solo segundo, o transferir el contenido completo de unos 50 iPhones de 64GB en ese mismo segundo. También equivaldría a transmitir simultáneamente más de un millón de videollamadas en alta definición o a mover 100 millones de canciones en poco más de un minuto.

La red WiFi protege a sus usuarios con los sistemas de seguridad más avanzados del mercado, incluidos firewalls que filtran y bloquean cualquier amenaza antes de que acceda a la red. La gestión se realiza de forma híbrida desde la nube de Vodafone y desde el centro de datos de la Junta de Andalucía. Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido, la infraestructura cuenta con 13 servidores redundantes activos 24/7. En caso de que uno fallara, los demás asumirían su carga de forma automática. Además, los datos viajan por canales cifrados e independientes para impedir accesos no autorizados.

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José Miguel García, CEO de Vodafone España, ha señalado: "Conectar más de 600 centros sanitarios en toda Andalucía ha sido un reto de ingeniería enorme por la complejidad de los entornos hospitalarios, donde no puede interrumpirse ni un segundo la actividad asistencial. Con este proyecto, de la mano de la Junta, queremos que cualquier paciente ingresado, cualquier familiar que acompaña a un ser querido o cualquier profesional sanitario tenga acceso a una conectividad WiFi de calidad, gratuita y segura".