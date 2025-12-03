Nordés celebra la llegada de la Navidad con la tercera edición de su calendario de Adviento

La Navidad es una época de tradición, ilusión y pequeños momentos que compartir. Este año, Nordés vuelve a sorprender con la tercera edición de su calendario de Adviento, consolidando una iniciativa que en tan solo tres años se ha convertido en un clásico imprescindible para los seguidores de la marca.

Desde su primera edición, este original calendario ha renovado tanto en diseño como en concepto, reafirmando el compromiso de Nordés de acompañar la cuenta atrás hacia la Navidad de una manera única, premium y memorable.

En los últimos años, los calendarios de Adviento han pasado a ser auténticos objetos de deseo para los amantes de las experiencias premium. Este formato se ha convertido en sinónimo de cuidado por el detalle y diseño, acompañando la cuenta atrás hacia la Navidad con un ritual que mezcla emoción y disfrute. En este escenario, Nordés presenta la tercera edición de su calendario de Adviento, reforzando su lugar en esta tendencia que une tradición y modernidad.

En esta nueva versión, Nordés presenta un diseño renovado, inspirado en los símbolos más icónicos de la Navidad. Los detalles estéticos han sido cuidadosamente seleccionados para transmitir calidezy emoción, haciendoque cada apertura sea un pequeño momento de celebración. El resultado son objetos decorativos de cerámica, pensados para decorar el árbol y combinar a la perfección con cualquier hogar durante estas fechas.

Más que un calendario, se trata de una experiencia sensorial y festiva que invita a disfrutar de la magia de diciembre día a día. Por ello, se ha convertido en el regalo perfecto para quienes buscan sorprender con un detalle exclusivo y original, especialmente pensado para los amantes de Nordés y de los rituales navideños.

“El calendario de Adviento de Nordés nos permite acompañar a las personas en pequeños momentos del día a día y compartir la ilusión de la Navidad de una manera diferente”, señala Lourdes Bustamante, Directora de Comunicación y RRPP de Nordés.

En su interior, el calendario reúne 24 sorpresas entre mini botellas y adornos navideños: ocho mini botellas de Nordés gin de 5 cl y dieciséis delicados adornos navideños de cerámica para el árbol de Navidad, inspirados en la temporada, como rosas de los vientos, árboles de Navidad, copos de nieve, campanas, galletas de jengibre, calcetines, bastones de caramelo y acebo. Cada detalle ha sido diseñado para disfrutar con Nordés día a día durante el mes de diciembre, reforzando la idea de tradición y celebración.

Con esta tercera edición, Nordés no solo ofrece un producto, sino una experiencia cultural y sensorial que crece año tras año, consolidándose como un ritualnavideño que combina diseño, sabor y emoción.

El calendario de Adviento de Nordés estará a la venta a partir del 15 de noviembre en el ecommerce de Osborne, en TCM Gourmet y en Casa Nordés. Su precio será de 90€, ofreciendo una propuesta exclusiva que refleja la unión entre diseño, tradición y la magia de la Navidad.